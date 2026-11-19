Sinop’ta yolda görenleri durduran taşınma

Sinop Havalimanı yolunda römorka yüklenen bungalov, polis eskortu eşliğinde kortej halinde taşınırken yağış altında trafikte sıra dışı bir görüntü oluşturdu.

Kortejin trafikteki görünümü:

Polis aracının öncülük ettiği kortejde römorku takip eden otomobiller ve bir pikap arka sıralamayı oluşturdu. Kortej virajlardan geçerken trafikteki bir araçtan farklı açılardan kayıt altına alındı.

Evin dış cephe detayları:

Yandan çekilen görüntülerde evin dik üçgen çatısı, ahşap kaplaması ve yan cephesindeki baca net biçimde görüldü. Geniş cam kapı, çatı hizasındaki üçgen pencere ve dış cepheye monte edilen klima ünitesi de kayıtlara yansıdı.

Arkadan çekilen karelerde ise römorku takip eden araçların fren lambalarının ıslak asfalttaki yansımaları yer aldı.

SİNOP'TA RÖMORKA YÜKLENEN BUNGALOV EV, POLİS ESKORTU EŞLİĞİNDE KORTEJ HALİNDE YOLDA İLERLERKEN GÖRÜNTÜLENDİ.