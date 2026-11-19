Sinop’ta turizmin yeni yönleri ele alınıyor

II. Uluslararası Turizmde Alternatif Eğilimler ve Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi, Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde başladı ve akademisyenler, öğrenciler ile sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Açılışta konuşan Sinop Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Muhitdin Yılmaz ile Kongre Başkanı Prof. Dr. Gül Erkol Bayram, turizmin kültürel mirasın korunması, çevresel sürdürülebilirlik ve toplumsal kalkınma açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı. Kongreye ilişkin beklenti, bilimsel araştırmaları, yenilikçi yaklaşımları ve uluslararası iş birliklerini güçlendirmek yönünde ifade edildi.

Açılış konuşmaları ve hedefler:

Açılış konuşmaları ardından düzenlenen panelde sürdürülebilirlik ekseninde alternatif eğilimler tartışıldı. Panelin moderatörlüğünü Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Alpay Tırıl yürüttü; konuşmacılar arasında Doç. Dr. Aydoğan Aydoğdu (Kastamonu Üniversitesi), Doç. Dr. Mutlu Kaya (Ondokuz Mayıs Üniversitesi) ve Doç. Dr. Handan Özçelik Bozkurt (Sinop Üniversitesi) yer aldı. Konuşmalarda kültürel mirasın korunması ile çevresel ve toplumsal boyutların entegrasyonuna dikkat çekildi.

Panel ve bilimsel oturumlarda ele alınacak konular:

Kongrede sürdürülebilir turizm, ekoturizm, gastronomi turizmi, kırsal turizm, kültürel miras, iklim değişikliği, yapay zekâ ve turizmde yenilikçi teknolojiler gibi güncel başlıklar ele alınacak. Etkinlikte 20 üniversiteden katılımcı yer alıyor; bilimsel program kapsamında 18 oturumda toplam 74 bildiri sunulacak. Bu kapsam, alandaki farklı disiplinlerin bir araya gelmesine ve uygulamaya dönük önerilerin geliştirilmesine olanak tanıyor.

Katılım biçimi ve program takvimi:

Kongre hem yüz yüze hem çevrim içi formatta sürdürülecek; bilimsel oturumlar ve davetli konuşmacı sunumlarıyla ilerleyecek. Etkinliğin programı boyunca hedef, yerel ve ulusal düzeyde sürdürülebilir turizm yaklaşımlarını somut politikalara ve projelere dönüştürmeye katkı sağlamak olarak öne çıkıyor. Kongre, 20 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN II. ULUSLARARASI TURİZMDE ALTERNATİF EĞİLİMLER VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, AKADEMİSYENLERİ, ÖĞRENCİLERİ VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ.