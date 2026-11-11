Sinop'ta yeşile yatırım: 15 hektarda 5 bin fidan dikildi

Sinop'ta 11 Kasım etkinliği

Sinop’ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen çalışmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış kampanyası çerçevesinde il genelinde toplam 15 hektar alanda 5 bin fidan toprakla buluştu. Sinop Çocuk Evleri Sitesi Bostancılı Mahallesi Karagöl mevkiinde düzenlenen programda ise özel olarak 500 fidan dikildi.

etkinlik akışı ve konuşmalar:

Program, İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Sinop Valisi Mustafa Özarslan yaptığı konuşmada iklim değişikliğinin kuraklık ve sel gibi afetleri artırdığına dikkat çekti ve bu olguların arkasında genellikle insan kaynaklı etkiler olduğunu vurguladı. Özarslan, doğanın korunması ve ağaçlandırma çalışmalarının önemine işaret ederek çocukların yalnızca okulda değil, sahada gerçekleştirilen uygulamalı faaliyetlerle de çevre bilinci kazanması gerektiğini söyledi. Vali ayrıca öğretmenler ve ailelerin bu bilinçlenmedeki rollerini hatırlattı, Yeşil Vatan için mücadele eden orman teşkilatı çalışanlarına teşekkür etti ve orman yangınlarıyla mücadelede hayatını kaybeden şehitleri rahmet ve minnetle andı.

orman yönetimi ve uzun vadeli hedefler:

Orman Bölge Müdür Yardımcısı Uğur Tamer Çelik, gelişen teknoloji, sanayileşme ve değişen tüketim alışkanlıklarının doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Çelik, ormanların karbon tutulması, su kaynaklarının korunması ve biyolojik çeşitlilik açısından taşıdığı kritik rolleri anlatarak, iklim değişikliğiyle mücadelede ağaçlandırmanın önemini vurguladı ve gelecek nesillere daha yeşil bir ülke bırakmanın ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekti.

Etkinliğe Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Vali Yardımcıları Cevat Gün, Dr. Muhammed Serkan Şahin ve Bahar Kaya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başakligil, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Katılımcıların sahada yer alması, kampanyanın yerel düzeyde etkin bir farkındalık oluşturduğuna işaret etti.

sinop'ta son üç yılın verileri:

Sinop genelinde yürütülen kapsamlı ağaçlandırma çalışmaları sonucunda son 3 yılda toplam 804 bin fidan toprakla buluşturuldu. Aynı dönemde ağaçlandırma, gençleştirme ve bakım faaliyetleri kapsamında 732 hektar alanda çalışmalar yapıldı. Kentte yıllık ortalama 230 bin fidanın dikildiği bildiriliyor; bu rakamlar yerel uygulamaların sürekliliği ve iklimle mücadele hedefleri açısından önem taşıyor.

Yerel yetkililer, benzer etkinliklerin düzenli olarak tekrarlanmasının toplumsal bilinç ve ekosistem sağlığı için elzem olduğunu belirtiyor. Programın saha ayağındaki görünürlüğü ve eğitimle desteklenen yaklaşımı, ağaçlandırma çalışmalarının kalıcılığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA SİNOP’TA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE 500 FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU.