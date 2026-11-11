Adliye önünde 200 selvi fidanı dağıtıldı, Boyabat'ta çevre çağrısı

Sinop’un Boyabat ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Boyabat Adliyesi tarafından vatandaşlara 200 adet selvi fidanı ücretsiz dağıtıldı. Etkinlik adliye önünde kurulan stantta gerçekleştirildi ve kısa sürede yoğun ilgi topladı.

Etkinliğin detayları:

Programa Boyabat Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Cihan Türkmen, Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhat Özkalaycı, Denetimli Serbestlik Müdürü Veysi Cemiloğlu ve Cumhuriyet Savcısı Furkan Atalay katıldı. Protokol üyeleri, adliye önündeki stantta selvi fidanlarını vatandaşlara kendi elleriyle teslim etti.

Amaç ve çağrı:

Etkinliğin hedefi doğanın korunması, ağaç sevgisinin yaygınlaştırılması ve çevre bilincinin artırılması olarak belirtildi. Vatandaşlar, kendilerine verilen fidanları teslim alarak daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre için katkıda bulunma taahhüdünde bulundu.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven ve beraberindeki protokol üyeleri, çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerin artarak devam edeceğini ifade ederek tüm vatandaşları fidan dikmeye ve doğayı korumaya davet etti.

BOYABAT İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.