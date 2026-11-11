Dolar 50,2276 +0,02%
Euro 55,8605 -0,42%
Bist 11.714,14 +0,45%
Altın Gram 6.535,31 +0,42%
EUR/USD 1,1119 -0,43%
Brent Petrol 92,97 +1,62%
--°

Adliye önünde 200 selvi fidanı dağıtıldı, Boyabat'ta çevre çağrısı

Boyabat Adliyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 200 selvi fidanını ücretsiz dağıtarak vatandaşları fidan dikmeye ve çevreyi korumaya davet etti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:25

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Adliye önünde 200 selvi fidanı dağıtıldı, Boyabat'ta çevre çağrısı

Adliye önünde 200 selvi fidanı dağıtıldı, Boyabat'ta çevre çağrısı

Sinop’un Boyabat ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Boyabat Adliyesi tarafından vatandaşlara 200 adet selvi fidanı ücretsiz dağıtıldı. Etkinlik adliye önünde kurulan stantta gerçekleştirildi ve kısa sürede yoğun ilgi topladı.

Etkinliğin detayları:

Programa Boyabat Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Cihan Türkmen, Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhat Özkalaycı, Denetimli Serbestlik Müdürü Veysi Cemiloğlu ve Cumhuriyet Savcısı Furkan Atalay katıldı. Protokol üyeleri, adliye önündeki stantta selvi fidanlarını vatandaşlara kendi elleriyle teslim etti.

Amaç ve çağrı:

Etkinliğin hedefi doğanın korunması, ağaç sevgisinin yaygınlaştırılması ve çevre bilincinin artırılması olarak belirtildi. Vatandaşlar, kendilerine verilen fidanları teslim alarak daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre için katkıda bulunma taahhüdünde bulundu.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven ve beraberindeki protokol üyeleri, çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerin artarak devam edeceğini ifade ederek tüm vatandaşları fidan dikmeye ve doğayı korumaya davet etti.

BOYABAT İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ FİDAN...

BOYABAT İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ DOLAYISIYLA VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ FİDAN DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güroymak'ta geleceğe nefes: 11 kasım'da fidanlar toprakla buluştu
images

yangından zarar gören alanlarda ilk fidanlar toprakla buluştu
images

Kumluca'da 'geleceğe nefes' etkinliğinde 250 kestane ve defne fidanı dikildi
images

yangının küllerinden yeşerecek: araç’ta bin 640 fidan toprakla buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Söke pazaryerinde esnafla sahada başkan Arıkan talepleri dinledi

Didim'in yeşil geleceği Zeytin Park ile başladı

Engelsiz yaşam merkezi Zeynep ve ailesinin umudunu tazeledi

Zeytincilik öğrencileri BAÇEM'de sofralık zeytin hazırlama pratiği sundu

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

L’Oréal Türkiye ile EndoTürkiye kadın sağlığında disiplinler arası araştırma ağı kurdu

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Yedekli yerli bulut çözümleri küçük işletmelerin erişimine açılıyor

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı