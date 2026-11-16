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Şırnak'ta haftalık operasyon: sentetik hap ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı

Şırnak İl Jandarma ekipleri 9-15 Kasım'da yürüttüğü operasyonlarda 50 sentetik ecza hapı ele geçirip 51 kişiyi yakaladı; 6 kişi tutuklandı.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 19:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şırnak'ta haftalık operasyon: sentetik hap ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı

Operasyonun detayları

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 9-15 Kasım tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında il genelinde çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. Birbiriyle koordineli yürütülen girişimlerde hem narkotik suçları hem de çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik işlemler yapıldı.

uyuşturucu ele geçirilen miktar ve işlemler:

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 4 narkotik olayında yapılan aramalarda toplam 50 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili olarak 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

aranan şahısların yakalanması ve tutuklamalar:

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin UYAP üzerinden yürüttüğü çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı. Yakalananlar arasında 30 yıl ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan iki kişi de bulunuyordu. Toplam 6 kişi, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi; diğer 45 şahıs ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

güvenlik güçlerinin kararlılığı:

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada, benzer çalışmalara devam edileceği ve kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik müdahalelerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

ŞIRNAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE 09-15 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN...

ŞIRNAK İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE 09-15 KASIM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARDA UYUŞTURUCU HAPLAR ELE GEÇİRİLİRKEN, ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 51 KİŞİ YAKALANDI. YAKALANAN ŞAHISLARDAN 6'SI TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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