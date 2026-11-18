Kentte sabah sis görüntüleri:

Karabük şehir merkezi ve Safranbolu ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, kentte görüş mesafesinin belirgin biçimde düşmesine neden oldu. Şehrin üzerini kaplayan sis tabakası, birçok noktada yolları ve binaları kısmen görünmez hâle getirdi.

Ulaşım ve güvenlik önlemleri:

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgelerde sürücüler trafikte yavaş ve dikkatli ilerledi. Sabahın erken saatlerinde yoğunlaşan sis, özellikle şehir merkezinde ulaşımda zaman zaman yavaşlamaya yol açtı.

Görsel zenginlik dron ile kaydedildi:

Kent merkezini ve çevresini kaplayan sis tabakası, ortaya farklı ve estetik manzaralar çıkardı. Sabah ışıkları ile birleşen sis, şehir görüntülerini adeta bulutların içine saklarken, etkileyici kareler dron ile görüntülendi ve bu anlar kayıt altına alındı.

Yerel halk ve ziyaretçiler, sisin yarattığı atmosferi izleyerek fotoğraf ve görüntü paylaşımı yaptı. Kent genelinde etkili olan sis, hem ulaşım açısından dikkat gerektirirken hem de görsel olarak kent merkezine sakin bir hava kattı.

ŞEHRİN ÜZERİNİ KAPLAYAN SİS TABAKASI NEDENİYLE ŞEHİR SİS BULUTLARI ARASINDA KAYBOLDU. SABAHIN ERKEN SAATLERİNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ GÖSTEREN SİS, ÖZELLİKLE ŞEHİR MERKEZİ VE SAFRANBOLU'DA ETKİLİ OLDU.