Gemlik Körfezi'nde sualtında yeniden müsilaj görüntülendi

Gemlik Narlı ile Kapaklı açıklarında gerçekleştirilen su altı incelemelerinde, dalış ekibi müsilajın 5 ila 30 metre derinlikler arasında tespit edildiğini belgeledi. İncelemeye göre müsilaj 5 metrede başlıyor ve 10 metreden sonra yoğunlaşarak 30 metreye kadar iniyor.

Balıkçılar, kıyıya döndüklerinde ağlarda balık yerine yoğun müsilaj birikimleriyle karşılaşıyor. Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, balıkçılardan gelen görüntülerin çok üzücü olduğunu belirterek, ağların denizden zor çıkarıldığını ve makine ile ekipmanların zarar gördüğünü vurguladı. Dalarel, 'Balık zaten yakalayamıyoruz. Aksine ağlar müsilajla kaplanıyor. Yaktığımız mazot, işçilerin parası, emeğimiz bir tarafa uğradığımız teknik hasar bizi zor durumda bırakıyor' diyerek ekonomik kaybın boyutuna dikkat çekti.

Balıkçılığa doğrudan etkiler:

Kooperatif ve sahil kesimindeki balıkçılar, Marmara Denizi'ne açıldıklarında avlayacak balık bulamıyor; bunun yerine ağır ve yapışkan müsilaj ağlara dolarak hem avı engelliyor hem de teknelerin vinç ve makaralarında aşınma ve tıkanmaya yol açıyor. Bu durum, yakıt ve işçilik maliyetlerinin düşmeyip aynı zamanda onarım giderlerinin artması anlamına geliyor. Bölge ekonomisi için sezonsal belirsizlikleri ve uzun vadeli gelir kayıplarını doğurabilecek bir gelişme olarak görülüyor.

Bilim insanları uyarıyor: nedenleri ve çözüm çağrısı

Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Paşalimanı Adası, Erdek Körfezi ve Gemlik Körfezi'nden gelen görüntüleri 'ürkütücü' olarak niteledi. Sarı, müsilaj oluşumunu deniz suyu sıcaklığındaki artış, deniz şartlarındaki durağanlık ve kirlilik yükünün ortak tetiklemesiyle ilişkilendirdiğini söyledi ve sonbahar dönemiyle birlikte endişelerinin arttığını aktardı.

Prof. Dr. Sarı, 'Müsilaj deniz suyu sıcaklığındaki artış, deniz şartlarındaki durağanlık ve kirlilik yükünün ortak tetiklemesiyle ortaya çıkıyor. Genellikle sonbaharda oluşuyor, kış boyunca derinlerde sürüyor ve bazen ilkbahar-yaz aylarında yüzeye çıkıyor' diyerek hem kısa dönemli gözlemleri hem de mevsimsel döngüyü özetledi. Ayrıca iklim değişikliğinin yarattığı sıcaklık artışını şu aşamada durdurma şansımızın sınırlı olduğuna işaret ederek, COP31 gibi uluslararası toplantılarda uyum ve önlem alma kapasitesinin artırılmasına yönelik müzakerelerin yürütüldüğünü belirtti.

Toplumsal ve yönetsel sorumluluk çağrısı:

Sarı, Marmara Denizi'ndeki kirlilik yükünün azaltılmasına yönelik somut ilerleme sağlanmadığını, taraflar arasında suçlama eğilimi olduğunu vurguladı. 'Merkezi yönetim, yerel yönetim, özel sektör, sivil toplum, üniversiteler yani hepimiz birlik olmadan bu işin üstesinden gelme şansımız yok' çağrısını yaparak, Marmara Denizi Eylem Planı'nın yenilenmesi ve kapsamlı uygulama adımlarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Sarı, müsilaj sorununu sadece bölgesel bir çevre krizi değil, Akdeniz sisteminin sağlığı açısından kritik bir uyarı olarak tanımladı ve ortak hareket etme çağrısını yineledi.

Gemlik Körfezi'ndeki müsilaj yeniden artışa geçtiği için balıkçılar anlık zararlarla yüzleşirken, bilim insanları ve yerel temsilciler kalıcı çözüm için aynı zamanda koordinasyon ve politik kararlılık gerektiğini vurguluyor. Bölgede yapılacak takip çalışmaları ve hükümetler ile paydaşların alacağı önlemler, hem kısa vadeli balıkçılık kayıplarını azaltacak hem de Marmara Denizi'nin daha geniş ölçekte sağlık durumunu belirleyecek.

GEMLİK KÖRFEZİ'NE AÇILAN BALIKÇILAR AĞLARIYLA BALIK YERİNE YİNE MÜSİLAJ ÇEKMEYE BAŞLARKEN UĞRADIKLARI ZARAR GİDEREK ARTIYOR. GEMLİK SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ BAŞKANI HÜSEYİN DALAREL, BALIKÇILARDAN GELEN GÖRÜNTÜLERİN ÇOK ÜZÜCÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.