Mert Irmağı şehir içinde yeni bir buluşma noktası olacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Mert Irmağı'nda yürütülen ıslah çalışmalarına ek olarak bölgeyi rekreasyon alanına dönüştürme hedefini açıkladı. Başkan Doğan, taşkın riskini azaltmak ve suyu kontrollü şekilde tutmak amacıyla uygulanacak lastik savak sisteminin ihalesinin tamamlandığını bildirdi.

projenin teknik yaklaşımı:

Islah çalışmaları kapsamında sahanın genişletilmesi devam ediyor. Alanın doğal yapısı gereği suyun tutulmasının zor olduğunu vurgulayan Doğan, Avrupa'da yaygın kullanılan lastik savak sistemiyle normal koşullarda suyun tutulacağını, taşkın riski oluştuğunda ise savakların kendiliğinden inerek suyun akışına izin vereceğini anlattı. Bu sayede proje görsellerinde planlanan su yüzeyi ve gezinti alanları hayata geçirilebilecek.

Doğan, son ihalenin yaklaşık 170 milyon lira tutarında olduğunu belirterek, projenin tamamlanmasıyla kent sakinlerinin köprülerden geçen herkesin görebileceği, kano, gondol ve kayıkların dolaşabileceği bir alana kavuşacağını söyledi. Proje, hem İlkadım hem de Canik ilçeleri için yeni bir gezi ve mesire mekânı oluşturmayı amaçlıyor.

zaman çizelgesi ve hizmete açma hedefi:

Mert Irmağı'ndaki ıslah çalışmalarının gelecek yıl haziran ayında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından tamamlanmasının öngörüldüğünü aktaran Doğan, rekreasyon çalışmalarının da bu takvimle paralel yürütüleceğini belirtti. Müteahhit süreci taahhüt ettiği şekilde tamamlayabilirse projenin 2027 yılı içinde Samsunluların hizmetine açılması hedefleniyor.

Savak imalatına önümüzdeki günlerde başlanacağı bilgisini veren Doğan, projenin tamamlanmasıyla Mert Irmağı'nın yalnızca taşkın riski açısından güvenli hale gelmeyeceğini, aynı zamanda şehir merkezinde yeni bir sosyal ve kültürel kullanım alanı oluşturacağını vurguladı.