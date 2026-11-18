Mersin temsilcisi COP31 panelinde kıyı koruma ve iklim tedbirlerini anlattı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, Antalya'da düzenlenen COP31 Yeşil Bölge Paneli'nde kentte yürütülen iklim değişikliğiyle mücadele ve kıyı koruma çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda gerçekleştirilen 'Kıyı Kentlerinde İklim Dirençliliği ve Sürdürülebilirlik' panelinde Genç'in yanı sıra Dr. Işıkhan Güler, Prof. Dr. Ahmet Cevdet Yalçıner, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve UNDP Türkiye'den Ali Cem Deniz konuştu.

deniz kirliliğine karşı teknoloji temelli denetim:

Genç, Mersin'in 321 kilometrelik kıyı şeridinde deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı yağış, kuraklık ve kıyı erozyonunun yaşamı ve kent ekonomisini tehdit ettiğini belirtti. Bu risklere karşı belediyenin savunma hattının deniz koruması olduğunu vurguladı.

Büyükşehir'in deniz kirliliğiyle mücadelede kullandığı enstrümanlardan biri Elektronik Gemi Denetim Sistemi (EGDS). Genç, Çeşmeli-Kulak arasında toplam 25 lokasyonda yüksek çözünürlüklü kamera, termal kamera, radar ve yapay zeka desteğiyle 7/24 takibin yapıldığını, denetimlerin her gün farklı saatlerde tekneler, hava ve su altı dronları ile desteklendiğini aktardı. Bu sayede gece tespitleri de mümkün oluyor ve kirliliğin kaynağı kayıt altına alınıyor.

Genç, Kasım 2026'ya kadar gerçekleştirilen denetimlerde denizi kirlettiği tespit edilen 105 gemiye toplam 423 milyon 456 bin 200 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

su yönetimi ve yenilenebilir enerji yatırımları:

Kuraklıkla mücadele kapsamında belediyenin önceliğinin su verimliliği olduğunu belirten Genç, tarımda su tasarrufu için akıllı sulama sistemlerinin ve üreticinin enerji maliyetlerini azaltmak amacıyla güneş enerjili sulamanın desteklendiğini söyledi. Ayrıca, üretici kadınlara ve kooperatiflere verilen desteğin gelir sürdürülebilirliğini güçlendirdiğini vurguladı.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin Genç, su terfi istasyonları ve atık su arıtma tesisleri dahil mevcut toplam gücün 7,2 megavat olduğunu, 3 etapta toplam 34,3 megavat ilave güneş enerjisi yatırımı planlandığını belirtti. Erdemli'nin Karaahmetli Mahallesi'nde kurmayı planladıkları 20 megavatlık santralin, kent içi su taşımada ve arıtmada kullanılan elektriğin daha büyük bölümünü yerinde üretme hedefinin bir parçası olduğunu aktardı. Genç, bu yaklaşımın kıyıları korurken arıtmanın enerji maliyetlerini de düşüreceğini ifade etti.

eşgüdüm ve yerel iş birliği gerekliliği:

Genç, iklim riskleriyle tek başına mücadele edilemeyeceğini vurgulayarak, 13 ilçe belediyesiyle siyaset gözetmeksizin ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Avrupa Birliği destekli CLIMAAX Projesi kapsamında Mersin için sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları ve aşırı yağış risklerine yönelik haritalandırma çalışmalarının tamamlandığını aktardı. İhtiyaçların birlikte belirlenmesi, sorumluluğun paylaşılması ve yatırımların zamanında hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Panelin ardından Genç, diğer belediyelerin stantlarını gezdi ve COP31 kapsamında görevlendirilen Mersin Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförleriyle bir araya geldi. Belediye yetkilileri, teknoloji tabanlı denetim, su yönetimi ve yenilenebilir enerji yatırımlarını önceliklendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ GÜLŞAH YILDIRIM GENÇ, ANTALYA'DA DÜZENLENEN COP31 KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PANELDE, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE VE KIYILARIN KORUNMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALARI ANLATTI.