Sis ve kaygan zemin Edirne'de scooter sürücüsünü yere düşürdü

Olayın oluş şekli:

Edirne'de sabah saatlerinde etkili olan sis ve ıslak zemin, Atatürk Mahallesi Şükrüpaşa Caddesi'nde scooter kullanan kadın sürücünün dengesini bozdu. Sürücü, cadde üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yola düştü ve hafif yaralandı.

Yardım ve müdahale:

Olayı gören yoldan geçen sürücüler hemen müdahale ederek kadına ilk yardımı yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Trafik ve güvenlik uyarısı:

Yetkililer, görüş mesafesinin azaldığı ve zeminin kaygan olduğu durumlarda hızın düşürülmesi, fren mesafesine dikkat edilmesi ve koruyucu ekipman kullanılması gerektiğini hatırlattı. Sürücülere ayrıca ani manevralardan kaçınma ve gerekirse aracı güvenli bir alana çekme çağrısı yapıldı.

EDİRNE’DE SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SİS VE ISLAK ZEMİN NEDENİYLE SCOOTER KULLANAN KADIN SÜRÜCÜ, ATATÜRK MAHALLESİ ŞÜKRÜPAŞA CADDESİ’NDE DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ.