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Şişli konserinde fenalaşma krizi: bir ölü, iki kişinin durumu kritik

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Unreal x Jeton' konserinde üç kişi fenalaştı; Furkan Aksu hayatını kaybetti, diğer iki kişinin hayati tehlikesi sürüyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şişli konserinde fenalaşma krizi: bir ölü, iki kişinin durumu kritik

Olayın seyri:

İstanbul Kongre Merkezi'nde dün gece düzenlenen "Unreal x Jeton" konserinde saat 03.15 sıralarında üç kişi fenalaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Furkan Aksu, T.M. ve M.S.R. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Furkan Aksu yaşamını yitirdi. Diğer iki kişinin tedavisi sürüyor ve her ikisinin de durumunun hayati tehlike taşıdığı öğrenildi. Aksu'nun kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi sonrasında belirlenecek.

İnceleme ve ilk bulgular:

Polis ve sağlık ekipleri olay yerindeki incelemelerde, üç kişinin fenalaşmasının alkol veya uyuşturucu kullanımı ile ilişkilendirilebileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Polisin yaptığı ilk tespitlere göre konser saat 21.00 ile 04.00 arasında gerçekleştirildi; etkinliğe yalnızca 18 yaş üstü katılımcılar alındı ve organizasyon alanında alkol sunumu yapıldı. Etkinliğe yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı ve organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu bildirildi.

Etkinlik sonrası gelişmeler:

Olayın ardından konser alanı boşaltıldı ve polis soruşturmayı derinleştirdi. Yetkililer, hastanedeki tedaviler ve Adli Tıp raporu tamamlanana kadar kesin bir sonuca varılmayacağını belirtiyor.

Şişli&#039;de konserde fenalaşan 3 kişiden 1&#039;i hayatını kaybetti, 2&#039;sinin hayati tehlikesi...

Şişli'de konserde fenalaşan 3 kişiden 1'i hayatını kaybetti, 2'sinin hayati tehlikesi sürüyor

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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