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Sit engeliyle harabeye dönen Zile konakları bakım bekliyor

Tokat'ın Zile ilçesindeki tarihi konaklar, SİT alanı kısıtları nedeniyle onarılamıyor; yıpranan yapılar yıkılma ve güvenlik riski oluşturuyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 10:30

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EDİTÖR: Aslı Han

Sit engeliyle harabeye dönen Zile konakları bakım bekliyor

Zile konaklarında güvenlik endişesi:

Tokat’ın Zile ilçesi Minareikebir Mahallesi İshak Paşa Caddesi üzerinde bulunan tarihi konaklar, SİT alanı kapsamında oldukları için sahipleri tarafından müdahale edilemiyor. Zaman ve çevresel etkilerle giderek yıpranan yapılar, onarım yapılamadığı için kullanılamaz hale geliyor ve mahallede güvenlik riski yaratıyor.

kısıtlama, yıpranma ve riskler:

Ayakta durmakta güçlük çeken konaklar, dış cephe ve taşıyıcı elemanlardaki bozulmalar nedeniyle yıkılma tehdidi altında bulunuyor. Mahalle sakinleri, koruma amaçlı getirilen düzenlemelerin sahada uygulanırken vatandaşların yaşam hakkı ve güvenliğinin gözetilmediğini söylüyor. Mahalleli, hem boşalan konakların hem de yaşayanların emniyeti konusunda endişeli.

mahallelinin talepleri:

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Uluçunar, "Bütün komşulara sorun, herkes isyan ediyor. Sokakta 11 ev var, bu evlerde sadece üç kişi kalıyor. Mahalle neredeyse tamamen boş. Kimse evine bir çivi bile çakamıyor, tadilat da yapamıyor" dedi. Uluçunar ayrıca, "Bu evlerde yaşadık, annemin cenazesini de buradan kaldırdık. Bizim de güvenli evlerde yaşama hakkımız var" diye konuştu.

Mahalle sakinleri, yıpranan yapıların acilen incelenmesini, güvenli hale getirilebilmeleri için hangi adımların atılabileceği konusunda yetkililerden yol gösterilmesini talep ediyor. Sitedeki koruma kararlarının uygulanması ile birlikte pratik çözümler üretilmediği sürece hem tarihi doku hem de bölge sakini vatandaşların güvenliği risk altında kalmaya devam edecek.

SİT alanı olduğu için çivi dahi çakılmayan konaklar yıkılma tehdidi ile karşı karşıya

SİT alanı olduğu için çivi dahi çakılmayan konaklar yıkılma tehdidi ile karşı karşıya

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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