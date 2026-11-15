Siteler'de kamyonet kasasından kurtarılan kedi özgürlüğüne kavuştu

olayın gelişimi:

Adıyaman merkez Siteler Mahallesi 2034 Sokak’ta vatandaşlar, bir kedinin bir kamyonun kasası arasına sıkıştığını fark etti. Durumu bildiren mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

kurtarma çalışması ve sonrası:

Ekipler kısa sürede ulaşıp, kedinin zarar görmemesi için dikkatli ve kontrollü bir müdahale gerçekleştirdi. Yapılan çalışma sonucunda kedi, sıkıştığı yerden sağ salim çıkarıldı ve bir süre gözlem altında tutulduktan sonra bulunduğu alanda serbest bırakıldı.

mahalle dayanışması ve müdahalenin önemi:

Vatandaşların zamanında bildirimi ile itfaiye ekiplerinin titiz müdahalesi, olayın olumsuz sonuçlanmasını engelledi. Müdahale, küçük ölçekli hayvan kurtarma vakalarında koordinasyonun önemini ortaya koydu.

ADIYAMAN BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, BİR KAMYONUN KASASINA SIKIŞAN KEDİYİ BAŞARILI BİR OPERASYONLA KURTARDI.