Sivas için birlik ve beraberliği tesis etme sözü

Mustafa Eken ilçelerde üyelerle buluşuyor

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkan Adayı Mustafa Eken, seçim çalışmaları kapsamında kent merkezinin yanı sıra ilçelerdeki programlarını sürdürüyor. Yıldızeli'nde oda üyeleriyle bir araya gelen Eken ve STSO Meclis Üyesi adayları, üyelerin iş yerlerini ziyaret edip beklenti ve talepleri not aldı.

ziyaretler ve üyelerle temas:

Eken, Yıldızeli'nin Sivas'ın batıya açılan kapısı olduğuna dikkat çekerek, ilçe üyelerinin her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Toplantıda üyelerle hasbihal edip dertleşme imkânı bulduklarını belirten Eken, 'Birbirimizi özlemişiz, hem hasbihal ettik hem de dertleştik. Her zaman koşulsuz şartsız yanımızda oldunuz. Bizlere gösterdiğiniz teveccüh ve ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.' ifadelerini kullandı.

Adaylık sürecinin ardından merkez ve 16 ilçede üyeleri ziyaret etmeye devam ettiklerini vurgulayan Eken, 'Tüm üyelerimizi ziyaret etmeye, hal hatır sormaya, talep ve beklentilerini dinlemeye devam ediyoruz. Kısacası Sivas'ı karış karış gezmeye devam ediyoruz. Biz görevdeyken mottomuz "üyelerimizin emrindeyiz" olmuştu.' dedi.

yönetim anlayışı ve somut kazanımlar:

Eken, üyelerle iletişimin yalnızca seçim dönemleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. 'Üyelerimizi seçimden seçime hatırlamak, seçimden seçime onların kapılarına gitmek bize uygun davranışlar değil' sözleriyle sürekliliğin önemine dikkat çekti ve kibirli, ulaşılmaz bir yönetim sergilemediklerini ifade etti.

Görev yaptıkları dönemde elde edilen somut kazanımları da hatırlatan Eken, STSO'nun A Sınıf Akredite olarak Türkiye 3'üncüsü olduğunu, odamızın oda kayıt belgelerini online ve ücretsiz hale getirdiklerini belirtti. Ayrıca Demirağ OSB'nin 6. Bölge teşvikleri kapsamına alınması için yürütülen girişimlerin sonuç verdiğini, kamuoyu oluşturup gündemde tuttuklarını ve bunun sonucunda Cumhurbaşkanı kararnamesiyle talebin karşılandığını aktardı.

siyaset üstü duruş ve birlik çağrısı:

Eken, STSO'nun karar verme ve icra makamlarıyla köprü görevi gördüğünü hatırlatarak, oda olarak tüccar, sanayici ile devlet ve hükümet arasında iletişimi güçlendirdiklerini söyledi. Şehrin kalkınması için tüm dinamiklerin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Eken, 'Şehrimizin her manada kalkınması için en önemli şey tüm dinamiklerin bir ve beraber hareket etmesidir. Bu birlik ve beraberliği hep birlikte sağlayacağız ve projelerimizi hayata geçireceğiz.' dedi.

Odanın siyaset üstü bir yapıda olduğunu belirten Eken, 'Biz siyaset üstü bir odayız. Tüm siyasi partilere eşit mesafedeyiz. Bizim önceliğimiz Sivas'ın ve üyelerimizin menfaatleridir. Şehrimizin gelişmesi için kimden destek alabileceksek, hangi siyasi partiyle veya hangi kurumla iş birliği yapabileceksek bunu yaparız.' ifadeleriyle partiler üstü iş birliğine vurgu yaptı.

SİVAS TİCARET VE SANAYİ ODASI (STSO) BAŞKAN ADAYI MUSTAFA EKEN, SEÇİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA İLÇELERDE Kİ PROGRAMLARINA DEVAM EDİYOR.