Sivas itfaiyesi dört yılda binlerce vakaya müdahale etti, yeni şube planlanıyor

Sivas itfaiyesi faaliyet raporu

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanan son dört yıllık faaliyet raporu, kentteki müdahale kapasitesi ve eğitim çalışmalarına ilişkin ayrıntılı veriler içeriyor. Kuruluşunun üzerinden 222 yıl geçen Sivas İtfaiyesi, merkez ve iki şube üzerinden yürüttüğü çalışmalarla son dört yılda toplam 3.092 yangına müdahale etti, 2.345 arama kurtarma operasyonunda görev aldı.

Rapor, yangın ve kurtarma vakalarının yanı sıra atık su tahliyesi, iş yeri denetimi ve halka yönelik eğitim faaliyetlerini de kapsıyor. Bu dönemde ekipler 926 atık su tahliyesi gerçekleştirdi, 3.320 iş yerini denetledi ve toplam 72.084 kişiye yönelik eğitim verdi. Müdahalelerde görev alan personel sayısı ve araç sayısı da raporda öne çıkan veriler arasında.

hızlı müdahale ve ekipman donanımı:

Sivas İtfaiyesi, merkez ile iki şubeden vaka adreslerine ortalama 5-7 dakika arasında ulaşmayı hedefliyor. Raporda, dünya çapında kullanılan araç ve ekipmanların kullanıldığı; müdahalelerin bu donanım ve eğitimle daha hızlı ve etkili biçimde gerçekleştirildiği vurgulanıyor. Çalışmalarda görev alan 133 uzman personel ile itfaiye bünyesinde bulunan 21 farklı özellikte aracın katkısı öne çıkıyor.

yeni şube ve gelecek planları:

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürü İbrahim Alaçam raporla ilgili değerlendirmesinde, hazırlık ve tatbikatlarla personel ile araç durumunu hazır tutmaya özen gösterdiklerini belirtti. Alaçam şu ifadeleri kullandı: 'Sivas belediyesi olarak yapmış olduğumuz etkinliklerde, tatbikatlarda yeterliliğimizi ve personel, araç durumumuzu hazır hale getirmek için çaba gösteriyoruz. Bu sene itfaiye ekipleri olarak 625 küçük ve büyük çaplı yangına, 617 adet trafik kazası ve kurtarma vakalarına müdahale ettik. İtfaiye olarak iyi bir noktada olduğumuza inanıyoruz.'

Alaçam ayrıca ulaşım mesafelerine göre konumlandırılan şubeler sayesinde olay yerine en kısa sürede ulaşmayı hedeflediklerini ve ekipman olarak 'Türkiye ve dünyada ne kullanılıyorsa bizde aynı ekipmanları kullanıyoruz' dediğini aktardı. Şu anda Alibaba Mahallesi'nde bir şube daha oluşturma planı bulunduğunu ve ihalesinin önümüzdeki yıl yapılacağını söyledi.

Sivas Belediyesi İtfaiye Amiri Seyfi Ali Gül ise, itfaiye çalışmalarının sadece yangınla sınırlı olmadığını, ekiplerin her türlü arama kurtarma ve trafik kazası müdahalesinde de görev aldığını belirtti: 'İtfaiye dediğimiz zaman ilk akla yangın geliyor ama ekipler yangının yanı sıra her türlü arama kurtarma operasyonunda görev alıyor. Trafik kazalarında sıkışma vakalarında görev alıyor. Bu vakalar içinde teknolojiyi takip ederek en güncel ekipmanlarla çalışıyoruz. Sivas'ta toplam 21 araçla merkez, organize ve Esentepe şubeleri ile 3 farklı noktada hizmet veriyoruz.'

Rapor, Sivas itfaiyesinin hem sayısal hem de lojistik açıdan güçlendiğine işaret ediyor; planlanan yeni şube ile ulaşım sürelerinin daha da kısalması ve müdahale kapasitesinin artması hedefleniyor.

SİVAS BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜNÜN SON 4 YILLIK FAALİYET RAPORUNA GÖRE EKİPLER, 3 BİN 92 YANGINA MÜDAHALE EDERKEN, 2 BİN 345 ARAMA KURTARMA OPERASYONUNDA YER ALDI.