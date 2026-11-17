Gök Medrese 300 bin ziyaretçi ile öne çıktı:

Restorasyonun 2021'de tamamlanmasının ardından müze olarak ziyarete açılan Gök Medrese, 2026'da yaklaşık 300 bin yerli ve yabancı turist ağırladı. Sivas'ın simge eserlerinden biri olan yapı, ziyaretçi sayısıyla kentin kültür turizmine önemli katkı sağladı.

Tarihi ve mimari özellikleri:

"Sivas’ın Selçuklu dönemindeki ilim, kültür ve sanat hayatının en önemli simgelerinden biri olan Gök Medrese, Anadolu Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde, dönemin önemli devlet adamlarından Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Asıl adı Sahibiye Medresesi olan yapı, Gök Medrese adını mimarisinde kullanılan gök mavisi çinilerden almaktadır. Mimar Kaluyan el - Konevi tarafından inşa edilen medrese, açık avlulu ve dört eyvanlı planıyla Anadolu Selçuklu mimarisinin en seçkin örnekleri arasında yer almaktadır. Dönemin önemli eğitim merkezlerinden biri olan Gök Medrese ’de, dini ilimler ve hukukun yanı sıra matematik, edebiyat ve astronomi gibi farklı alanlarda da eğitim verilmiştir. Yaklaşık 20 öğrencinin eğitim gördüğü medrese, yalnızca mimari özellikleriyle değil, dönemin bilim ve kültür hayatına sağladığı katkılarla da öne çıkmıştır" dedi.

Restorasyon süreci ve müzeleşme:

"Tarih boyunca çeşitli onarımlar geçiren yapı, 1823 yılında Sivas Müftüsü Seyyid Abdullah Efendi tarafından tamir ettirilmiştir. Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar eğitim işlevini sürdüren medrese, bir dönem İmam ve Hatip Okulu olarak kullanılmış, daha sonraki yıllarda ise müze işlevi kazanmıştır. Gök Medrese ’de, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında kapsamlı restorasyon çalışmaları başlatılmıştır. Yapının tarihi ve mimari özgünlüğünün korunması amacıyla yürütülen çalışmalar 2021 yılında tamamlanmış ve medrese, müze olarak yeniden ziyarete açılmıştır. Gök Medrese Vakıf Müzemiz Sivas’ın en çok ziyaretçi ağırlayan müzelerinden biridir. 2026 yılında yaklaşık 300 bin ziyaretçi ağırlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

Yapının hem mimari değeri hem de eğitim ve kültür tarihindeki yeri, ziyaretçi sayısına yansıyarak Gök Medrese'yi Sivas'ın kültürel vitrinlerinden biri haline getirdi.

GÖK MEDRESE MÜZESİ, YIL İÇERİSİNDE 300 BİN KİŞİYİ AĞIRLADI.