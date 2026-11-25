kış koordinasyon toplantısı sonuçları:

Vali Yılmaz Şimşek başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen 2026-2027 Sezonu Kış Mevsimi Trafik Koordinasyon Toplantısında, kentte olası olumsuz hava koşullarına karşı alınacak önlemler ve kurumlar arası iş birliği ele alındı. Toplantıya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, Vali Yardımcısı Ahmet Yeşilyurt, Karayolları 16. Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal ile ilgili kurum temsilcileri katıldı; kaymakamlar ile ilçe ve belde belediye başkanları ise video konferans sistemiyle toplantıya dahil oldu.

personel ve araç dağılımı:

Karla mücadele planlamasında kurumların görevleri ayrıntılı şekilde belirlendi. Toplamda 886 personel ve 488 araç hazır kıta tutulacak. Kurum bazında dağılım şu şekilde planlandı: Sivas Belediyesi için 93 araç ve 240 personel, İl Özel İdaresi için 103 araç ve 134 personel, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü toplamda 276 araç ve 383 personel ile görev alacak. Ayrıca AFAD Afet Yönetim Merkezi 24/72 esasına göre 129 personel ve 16 araç ile nöbet sisteminde çalışacak.

Trafik güvenliğine yönelik olarak Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü mıntıkasında gündüz 11, gece 9 ekip görev yapacak, İl Jandarma Komutanlığı ise 24 saat esasına göre hazır kıta Trafik Timleri görevlendirecek.

vali şimşek'in öncelikleri ve uyarıları:

Vali Yılmaz Şimşek toplantıda, temel önceliğin vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak ile ulaşımın aksamadan sürdürülmesi olduğunu vurguladı. Şehirlerarası ana güzergâhlar, ilçe ve köy yolları başta olmak üzere kar küreme ve tuzlama araçlarının her an göreve hazır bulundurulmasını istedi.

Şimşek, trafik hareketliliğinin arttığı rotalarda özellikle Yıldız Dağı Kayak Merkezi güzergâhında ilave tedbirler alınmasını, havalimanı, hızlı tren garı, otogar gibi ulaşım noktalarında kar temizliği ve buzlanmaya karşı çalışmaların aksatılmamasını talep etti. Taşımalı eğitim güzergâhlarındaki öğrenci servislerine yönelik denetimlerin artırılması ve olumsuz hava koşullarında öğrencilerin güvenliğinin ön planda tutulması gerektiğini belirtti.

Ayrıca, başta yaşlılar, engelliler, hastalar ve ihtiyaç sahibi aileler olmak üzere destek gerektiren vatandaşların takip edilmesi; sokakta kalan ve barınma imkanı olmayanların tespit edilerek uygun barınma ve iaşe desteği sağlanması istendi. Kömür, odun, gıda ve kışlık giysi yardımlarının zamanında ulaştırılmasına dikkat edilmesi vurgulandı.

Elektrik, doğal gaz ve haberleşme altyapılarının kış şartlarına karşı hazırlıklarının gözden geçirilmesi, arıza müdahale ekiplerinin hazır tutulması ve özellikle hastaneler ile kritik kamu tesislerinin jeneratör ve yedek enerji sistemlerinin kontrol edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Toplantı kapsamında karla mücadele, yol güvenliği, trafik akışı, acil durum planlaması ve kurumlar arası koordinasyon konuları ayrıntılı şekilde değerlendirildi; ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştırılması kararlaştırıldı. Yapılan planlama ile Sivas'ta olumsuz hava koşullarına anında müdahale edilebilmesi hedefleniyor.

Sivas'ta 886 personel ve 488 araç karla mücadele çalışmaları için hazır bekleyecek