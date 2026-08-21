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Sivas'ta market arabasının peşinde polisin bulduğu hikaye yürekleri ısıttı

Sivas'ta bir marketin önünden alınan alışveriş arabası polisçe bulunup teslim edildi; zanlının zihinsel engelli olduğu tespit edildi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:12

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 11:19

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sivas'ta market arabasının peşinde polisin bulduğu hikaye yürekleri ısıttı

olay nasıl ortaya çıktı:

Sivas'ın Osmanpaşa Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde bir marketin önünden kimliği belirsiz bir şahıs tarafından market arabası alındı. Güvenlik kamera görüntülerinde söz konusu kişinin marketteki arabadan yükleri indirip kendi eşyalarını koyduğu ve ardından uzaklaştığı görüldü.

işletme sahibinin yaklaşımı:

İşletme sahibi Fatih Şeker olayın ardından şikayetçi olmadığını belirtti. Şeker, polisin olaya duyarlılık gösterip araştırma yapma teklifinde bulunmasından memnun olduğunu ve küçük aksaklıkların yaşanabileceğini söyledi.

polisin takibi ve tespitler:

Şikayet gelmemesine rağmen polis ekipleri olayı titizlikle inceledi. Birkaç saat içinde ekipler, alınan market arabası'nın iki sokak ötede bulunan bir zincir marketin önüne bırakıldığını tespit ederek aracı sahibine geri getirdi.

sonuç ve değerlendirme:

Yapılan incelemede arabayı alan şahsın zihinsel engelli olduğu belirlendi. Olay, polis ekiplerinin duyarlılığı ve toplum içindeki küçük mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çabasıyla dikkat çekti; işletme sahibi de herhangi bir zarar görmediğini bildirdi.

SİVAS’TA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİR BAKKALIN ÖNÜNDEN ÇALINAN MARKET ARABASI BULUNDU

SİVAS’TA GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİR BAKKALIN ÖNÜNDEN ÇALINAN MARKET ARABASI BULUNDU

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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