Sivas'ta refüjdeki kaza: hafif ticari araç ağaca çarpıp devrildi

Sivas'ta refüjdeki çarpışma sonucu araç yan yattı

Sivas'ta Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç refüjdeki ağaca çarparak yan yattı.

Kaza ayrıntıları:

Kazada, sürücü V.S. idaresindeki 41 JB 943 plakalı Fiat marka araçta bulunan sürücü dahil toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerinden edinilen bilgilere göre araç önce refüje çarptı, ardından devrilerek yan yattı.

Müdahale ve yolun açılması:

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra kentteki hastanelere kaldırıldılar. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı; kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

SİVAS’TA KONTROLDEN ÇIKAN HAFİF TİCARİ ARACIN REFÜJDEKİ AĞACA ÇARPARAK YAN YATMASI SONUCU SÜRÜCÜ DAHİL 4 KİŞİ YARALANDI.