Gülveren'de su kaynağı krizi: mahkeme sürerken yürütülen çalışmalar tepkileri artırdı

Olayın seyri:

Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Gülveren Mahallesinde, mahalleye ait olduğu belirtilen su kaynağının başka iki mahalleye aktarılmak istendiği iddiası gerilime neden oldu. İddiaya göre, konuya ilişkin mahkeme süreci henüz sonuçlanmamış olmasına rağmen bölgede yaklaşık 3 gündür çalışma yürütülüyor.

Mahalle sakinleri, yürütülen çalışmalar nedeniyle köy halkının suya erişiminin engellendiğini ve mahalleye su taşıyan boruların zarar gördüğünü ileri sürdü. Vatandaşlar, su kaynağının yalnızca insanların değil, aynı zamanda bölgede yaşayan hayvanların da yaşamını sürdürmesi için hayati önemde olduğunu vurguladı.

Bölgede karşı karşıya gelen mahalle sakinleri arasındaki sözlü tartışmaya müdahale eden jandarma ekipleri, ortamın gerilmesini önlemek ve olası kavgaları engellemek amacıyla tedbir aldı. Jandarma ekipleri, olayı kavgaya dönüşmeden sonlandırdı.

Mahallelilerin talepleri ve iddiaları:

Gülveren sakinleri, çalışmaların mahkeme süreci tamamlanana kadar durdurulmasını ve su kaynaklarının korunmasını talep ediyor. Ayrıca bazı vatandaşlar, yaşanan mağduriyetin yerel yönetimin siyasi tutumuyla bağlantılı olabileceğini iddia ederek belediyeden destek beklediklerini, bu süreçte kendilerine yönelik yaklaşımın olumsuzlaştığını öne sürdü.

Mahalle halkı ayrıca, süreç boyunca kendilerine baskı uygulandığını ve suya erişim hakkının zedelendiğini belirtiyor. İddialar arasında, mahalleye su taşıyan altyapının zarar gördüğü ve bunun da hem insanlar hem de hayvanlar için ek mağduriyet yarattığı yönünde somut şikayetler bulunuyor.

Söz konusu çalışmaların hukuki dayanağı ve iddialara ilişkin resmi açıklamaların yapılması bekleniyor. Yetkililerin konuya ilişkin açıklama yapması halinde sürecin seyri ve uygulanacak tedbirler netleşecek.

Şenkaya'da su tartışması: Mahkeme süreci devam ederken çalışma yapıldığı iddia edildi