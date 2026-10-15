Dolar 49,4105 +0,07%
Euro 55,5714 +0,59%
Bist 12.133,46 +0,13%
Altın Gram 6.631,06 +1,61%
EUR/USD 1,1223 +0,59%
Brent Petrol 103,73 -2,20%
--°

Diyarbakır'ın su rezervine güç: isale hattı ikinci etapla kapasite iki katına çıkıyor

DSİ'nin yürüttüğü Diyarbakır içme suyu isale hattı 2. kısım ikmali yüzde 92'ye ulaştı; yıl sonunda tamamlanması planlanan proje kapasiteyi 3 m/s'ten 6 m/s'e çıkaracak.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 09:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Diyarbakır'ın su rezervine güç: isale hattı ikinci etapla kapasite iki katına çıkıyor

projenin durumu ve hedef tarih:

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Diyarbakır içme suyu isale hattı 2. kısım ikmal inşaatında çalışmalar büyük oranda tamamlandı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta tarafından aktarıldığına göre projenin fiziki gerçekleşmesi %92 seviyesine ulaşmış durumda ve işin yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor.

İkamale ilişkin saha çalışmaları kapsamında isale hattı imalatları, pompa istasyonu inşaatı ile pompa ve motor ekipmanlarının montajı tamamlandı. Proje kapsamında yaklaşık 31.5 kilometre çelik boru döşendi.

kapasite artışı ve sağlanacak su miktarı:

Mevcut durumda 3 m/s kapasiteye sahip olan isale hattı, ikinci kısım ikmalinin tamamlanmasıyla birlikte toplamda 6 m/s kapasiteye ulaşacak. Bu artış sayesinde Diyarbakır iline ek olarak yılda 94,61 hm³ içme ve kullanma suyu temin edilecek.

DSİ'nin açıklamasına göre yeni kapasite, il merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını 2055 yılına kadar karşılayacak biçimde planlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem şehir şebekesine güvenli su arzı güçlenecek hem de bölgedeki tarımsal faaliyetlerin suya erişimi olumlu etkilenecek.

DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışı doğrultusunda suyun etkin kullanımını sağlamak, tarımsal sulamada modern uygulamaları yaygınlaştırmak ve yerleşim yerlerini taşkın risklerine karşı korumak amacıyla benzer altyapı yatırımlarını sürdürdüğünü belirtiyor. Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde hayata geçirilen su yapıları, bölgedeki içme suyu ve tarımsal faaliyetlerin gelişiminde önemli rol oynuyor.

DİYARBAKIR İÇME SUYU İSALE HATTININ 2. KISIM İKMALİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

DİYARBAKIR İÇME SUYU İSALE HATTININ 2. KISIM İKMALİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zonguldak’ta sağanak yaşamı aksattı, motokuryelere trafik yasağı getirildi
images

Atık lastiklere yeni hayat: Seyhan'da esnek zemin dönüşümü
images

Denizli Green Flag başarılarıyla Türkiye'de park yönetiminde lider oldu
images

Pamukkale'de sis trafiği yavaşlattı: Denizli-Antalya'da görüş yer yer 5 metreye...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Altıeylül’e hizmet hızını artıracak yeni araç bakım merkezi açıldı

Jandarma sualtı ekibi Kemerburgaz'da çatıda mahsur kalan vatandaşı kurtardı

Atık lastiklere yeni hayat: Seyhan'da esnek zemin dönüşümü

Silah ruhsatı sahiplerine uyarı: güvenlik önlemleri ihmale gelmez

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Kahta'da kavşakta çarpışma: 4 yaralı