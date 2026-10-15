Diyarbakır'ın su rezervine güç: isale hattı ikinci etapla kapasite iki katına çıkıyor

projenin durumu ve hedef tarih:

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Diyarbakır içme suyu isale hattı 2. kısım ikmal inşaatında çalışmalar büyük oranda tamamlandı. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta tarafından aktarıldığına göre projenin fiziki gerçekleşmesi %92 seviyesine ulaşmış durumda ve işin yıl sonunda bitirilmesi planlanıyor.

İkamale ilişkin saha çalışmaları kapsamında isale hattı imalatları, pompa istasyonu inşaatı ile pompa ve motor ekipmanlarının montajı tamamlandı. Proje kapsamında yaklaşık 31.5 kilometre çelik boru döşendi.

kapasite artışı ve sağlanacak su miktarı:

Mevcut durumda 3 m/s kapasiteye sahip olan isale hattı, ikinci kısım ikmalinin tamamlanmasıyla birlikte toplamda 6 m/s kapasiteye ulaşacak. Bu artış sayesinde Diyarbakır iline ek olarak yılda 94,61 hm³ içme ve kullanma suyu temin edilecek.

DSİ'nin açıklamasına göre yeni kapasite, il merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını 2055 yılına kadar karşılayacak biçimde planlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte hem şehir şebekesine güvenli su arzı güçlenecek hem de bölgedeki tarımsal faaliyetlerin suya erişimi olumlu etkilenecek.

DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışı doğrultusunda suyun etkin kullanımını sağlamak, tarımsal sulamada modern uygulamaları yaygınlaştırmak ve yerleşim yerlerini taşkın risklerine karşı korumak amacıyla benzer altyapı yatırımlarını sürdürdüğünü belirtiyor. Diyarbakır ve ilçelerinde son dönemde hayata geçirilen su yapıları, bölgedeki içme suyu ve tarımsal faaliyetlerin gelişiminde önemli rol oynuyor.

DİYARBAKIR İÇME SUYU İSALE HATTININ 2. KISIM İKMALİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.