Esenköy'de taşan derede mahsur kalan bekçi kepçeyle kurtarıldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde sağanak yağış sonrası derenin taşması sonucu arıtma tesisinde görevli bir bekçi kulübesinde mahsur kaldı. Olay, Eştaş mevkisinde meydana geldi.

olayın gelişimi:

Bölgede su seviyesinin hızla yükseldiği bildirildi; bekçi, kulübeden çıkamayınca çevresi suyla çevrildi. Durumu fark edenler yardım çağırdı ve olay yerine müdahale için iş makinesi yönlendirildi.

müdahale ve sonuçları:

Olay yerine gelen Mert Yavuz, kendisine ait iş makinesini kullanarak veya özel bir firmaya ait kepçenin yardımıyla bekçi kulübesine yaklaştı. Kepçenin desteğiyle mahsur kalan kişi bulunduğu yerden alınarak güvenli alana ulaştırıldı ve kurtarma işlemi başarıyla tamamlandı.

YALOVA’NIN ÇINARCIK İLÇESİNE BAĞLI ESENKÖY BELDESİNDE, SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE DERENİN TAŞMASI SONUCU MAHSUR KALAN BEKÇİ ÖZEL BİR FİRMAYA AİT KEPÇENİN YARDIMIYLA KURTARILDI.