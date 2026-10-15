Arıtma tesisi bekçisi selde mahsur kaldı, kepçeyle kurtarıldı

olayın özeti:

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde sağanak yağışın etkisiyle dere taştı ve Eştaş mevkisindeki arıtma tesisi bekçi kulübesinde bulunan bekçi bina içinde mahsur kaldı. Bölgeyi saran yükselen sular, bekçinin kendi başına güvenli alana ulaşmasını engelledi.

kurtarma operasyonu:

Bölgedeki yoğun su seviyesi nedeniyle geleneksel kurtarma ekiplerinin erişiminin zorlaştığı noktada, olay yerine müdahale eden Mert Yavuz devreye girdi. Yavuz, kendisine ait iş makinesini kullanarak kulübeye kepçe ile yaklaştı ve etrafı suyla çevrili bekçiyi bulunduğu yerden alarak güvenli alana çıkardı.

yardım eden kişi ve araç:

Mahsur kalan kişinin kepçe yardımıyla kurtarılması sırasında kullanılan araç, Yavuz'un kendi iş makinesiydi. Kurtarılan kişi, kepçenin yardımıyla alınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı ve olay yerinde daha fazla olumsuz durum yaşanmasının önüne geçildi.

Yalova'da mahsur kalan vatandaş kepçeyle kurtarıldı