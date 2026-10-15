Gizli bölmede saklanan cinayet zanlısı yakalandı: silah ve uyuşturucu ele geçirildi

İzmir’in Menderes ilçesinde jandarma ekipleri, hakkında 11 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişiyi adresinde yakaladı. Operasyon, İzmir İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Menderes ve Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Tabur Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

operasyon ayrıntıları:

Yürütülen çalışmalarda, hakkında çeşitli suçlardan 33 adet suç kaydı bulunduğu tespit edilen S.Ş., Menderes ilçesi Gümüldür bölgesindeki ikamette arandı. Ekipler, zanlının evdeki gizli bölmede saklandığını belirleyerek burada yakaladı.

ele geçirilen deliller:

Evde yapılan adli aramada, 1 adet pompalı tüfek, 10 adet tüfek kartuşu, 20 gram kubar esrar ve 89 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bulunan malzemeler olay yerine çağrılan ekiplerce muhafaza altına alındı.

Yakalanan şüpheli S.Ş., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ S.Ş., İKİ JANDARMA PERSONELİNİN NEZARETİNDE SAĞLIK KONTROLÜNE VE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.