adü merkez kampüsünde otopark düzenlemesi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) merkez kampüsünde yürütülecek güneş enerjisi santrali (GES) çalışmaları çerçevesinde bazı otopark alanları geçici olarak araç parkına kapatılacak. Uygulama, üniversitenin sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Projesi (KABEV) kapsamında planlandı.

kapatılacak otoparklar:

Çalışmalar süresince araç parkına kapalı olacak otoparklar şöyle sıralanıyor: Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Otoparkı, İktisadi İşletme Otoparkı (Acil Servis karşısı), Hasta Yakınları ve Misafir Otoparkı (Mühendislik Fakültesi yanı), Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri Otoparkı ve Atatürk Kongre Merkezi ile Güzel Sanatlar Fakültesi arasındaki AKM Otoparkı. Üniversite yönetimi, söz konusu alanların geçici olarak kullanıma kapatılacağını duyurdu.

ulaşım önerileri ve proje hedefi:

Üniversite yönetimi, çalışmalar boyunca kampüs içi ulaşımın düzenli sağlanabilmesi için akademik ve idari personel ile öğrencilerden mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini istedi. Bu önlem, hem çalışma güvenliğini artırmayı hem de geçici düzenlemelerin yol açabileceği yoğunluğu azaltmayı amaçlıyor.

GES kurulumuyla enerji verimliliğinin artırılması ve kampüsün çevre dostu hale getirilmesi hedefleniyor. Üniversite yönetimi, süreç boyunca gösterilecek anlayış ve iş birliği için şimdiden teşekkür etti.

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPÜSÜNDE KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLECEK GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ ÇALIŞMALARI NEDENİYLE 5 OTOPARK GEÇİCİ OLARAK ARAÇ PARKINA KAPATILACAK.