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Siverek’te 09 K 5100 plakalı otomobil lastik patlaması sonrası şarampole yuvarlandı

Siverek-Hilvan yolunun 20'nci kilometresinde, iddiaya göre lastik patlaması sonrası 09 K 5100 plakalı otomobil şarampole devrildi; sürücü hafif yaralandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:33

GÜNCELLEME: 07 Eylül 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Siverek’te 09 K 5100 plakalı otomobil lastik patlaması sonrası şarampole yuvarlandı

Siverek’te 09 K 5100 plakalı otomobil lastik patlaması sonrası şarampole yuvarlandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, iddiaya göre seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazanın oluş biçimi ve araçta görülen hasar:

Olay, Siverek-Hilvan kara yolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 09 K 5100 plakalı otomobil, lastik patlaması iddiasıyla aniden kontrolünü kaybedip şarampole yuvarlandı ve araç taşların arasına girdi. Kazada sürücünün durumunun hafif yaralanma şeklinde olduğu bildirildi.

Müdahale ve soruşturmanın seyri:

Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından durumunun stabil olduğu belirtilirken, trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE, İDDİAYA GÖRE LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİLİN KONTROLDEN ÇIKARAK...

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE, İDDİAYA GÖRE LASTİĞİ PATLAYAN OTOMOBİLİN KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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