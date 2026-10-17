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Siverek'te 8 yaşındaki kıza yönelik işkence iddiası: üç kişi gözaltında

Siverek'te 8 yaşındaki H.Z.'nin ütüyle yakıldığı ve darbedildiği iddiasıyla anne ve iki kişi gözaltına alındı; çocuk tedavi altına alındı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 23:28

GÜNCELLEME: 17 Ekim 2026 - 23:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Siverek'te 8 yaşındaki kıza yönelik işkence iddiası: üç kişi gözaltında

Olayın ayrıntıları:

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, iddialara göre 8 yaşındaki H.Z. annesi tarafından darp edildi ve vücudunda ağır yanıklar oluştu.

Sağlık durumu ve tedavi:

Çocuk, ilk müdahale için önce Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki tedavi ve değerlendirme sonrası, daha ileri bakım amacıyla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Soruşturma ve gözaltılar:

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, anne de dahil olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. Yetkililerden alınan bilgilere göre soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

SİVEREK DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİ

SİVEREK DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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