Siverek'te bulvardaki çarpışmada araçlara maddi hasar oluştu

Siverek'te bulvardaki çarpışma
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Bağlar Mahallesi Celaleddin-i Rumi Bulvarı üzerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada maddi hasar oluştu.
Kaza yeri ve hasar:
Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halindeki iki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Soruşturma ve inceleme:
Olayla ilgili ekipler tarafından yerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer kazanın nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Siverek’te 2 araç çarpıştı: Maddi hasar meydana geldi
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