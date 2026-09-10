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Siverek'te bulvardaki çarpışmada araçlara maddi hasar oluştu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Celaleddin-i Rumi Bulvarı'nda iki aracın çarpışması sonucu yaralanma yaşanmadı, araçlarda maddi hasar oluştu.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 15:07

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Siverek'te bulvardaki çarpışmada araçlara maddi hasar oluştu

Siverek'te bulvardaki çarpışma

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Bağlar Mahallesi Celaleddin-i Rumi Bulvarı üzerinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada maddi hasar oluştu.

Kaza yeri ve hasar:

Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halindeki iki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma ve inceleme:

Olayla ilgili ekipler tarafından yerinde inceleme başlatıldı. Yetkililer kazanın nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Siverek’te 2 araç çarpıştı: Maddi hasar meydana geldi

Siverek’te 2 araç çarpıştı: Maddi hasar meydana geldi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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