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Sıvı kaybı ve kuru hava burun kanamalarını tetikliyor, uzman uyardı

Dr. Mustafa Kemal Olgun, sıcak ve kuru havalarda terlemeye bağlı sıvı kaybının burun damarlarını kurutarak çatlama ve kanamayı kolaylaştırdığını söyledi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sıvı kaybı ve kuru hava burun kanamalarını tetikliyor, uzman uyardı

Burun kanamalarında sıcaklığın etkisi

Özel Medline Adana Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mustafa Kemal Olgun, sıcak havalarda artan terleme sonucu oluşan sıvı kaybının burun içi dokularında kuruluğa neden olduğunu ve bunun damarların çatlayıp kanamaya yol açabileceğini belirtti. Adana gibi yüksek sıcaklığa sahip yerlerde bu durumun lokal bir neden olarak öne çıktığını vurguladı.

Sıcak ve dehidratasyonun rolü:

Olgun, sıcağın doğrudan etkisinin yanı sıra terlemeyle kaybedilen sıvının yerine konmaması halinde vücutta ve solunum yollarında kuruluğun arttığını ifade etti. Bu kuruluk dokularda damarların daha kolay çatlamasına neden olarak ön bölge kanamalarını tetikliyor. Uzman, bu mekanizmayı dehidratasyon ile ilişkilendirerek, sıvı kaybının damar çatlamasını kolaylaştırdığına dikkat çekti.

Tanı süreci ve olası nedenler:

Burun kanamasının tek bir sebebe indirgenmemesi gerektiğini belirten Olgun, öncelikle hastanın öyküsünün alındığını, gerektiğinde laboratuvar tetkikleri ve endoskopik muayenelerle nedenin araştırıldığını anlattı. Olgun, bu süreçte başta yüksek tansiyon olmak üzere kanama bozuklukları, kan sulandırıcı ilaç kullanımı, geçirilmiş kazalar, alerji, enfeksiyon ve polipoid oluşumların değerlendirildiğini söyledi. Hastanın hikayesi ve endoskopik bulgulara göre kanamanın ön bölgeden mi yoksa arka bölgeden mi geldiğine karar verildiğini aktardı.

Riskler ve müdahale:

Burun kanamasının kontrol altına alınmaması halinde olası risklere de değinen Olgun, şiddetli kanamaların kan kaybına, solunum yolu problemlerine, tansiyon düşüklüğüne ve bayılmalara yol açabileceğini belirtti. Bu nedenle panik yaşansa da durumun vücudun verdiği bir uyarı olarak değerlendirilmesi ve profesyonel müdahale gerektiğini vurguladı.

Korunma ve pratik öneriler:

Uzman, sıcak havalarda en etkin korunma yönteminin yeterli sıvı tüketimi olduğunu söyledi. Ayrıca burun içinin nemlendirilmesinin önemli olduğunu, bunun için burun nemlendiricileri ve bulunduğu ortamın havasını nemlendiren cihazların kullanılabileceğini aktardı. Olgun, modern klimaların nemlendirici özelliklerinin de yararlı olabileceğini belirterek, sıvı ve nemin bu tür kanamalarda olmazsa olmaz olduğunu ifade etti.

Uzmanı uyardı: &quot;Sıvı kaybı burun damarlarının çatlamasını kolaylaştırıyor&quot;

Uzmanı uyardı: "Sıvı kaybı burun damarlarının çatlamasını kolaylaştırıyor"

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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