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Sivil polis numarasıyla dolandırılan yaşlı kadının altınları otobüste ele geçirildi

Çivril'de kendisini 'sivil polis' olarak tanıtan zanlı, M.E.'den altınları teslim aldı; jandarma otobüste yakaladı, soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sivil polis numarasıyla dolandırılan yaşlı kadının altınları otobüste ele geçirildi

Sivil polis numarasıyla dolandırılan yaşlı kadının altınları ele geçirildi

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir kişinin kendisini 'sivil polis' olarak tanıtıp yaşlı bir kadından altınlarını almasının ardından jandarma ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayın gelişimi:

Olay, hafta sonu ikindi saatlerinde Çivril'in Gürpınar Mahallesinde meydana geldi. M.E. adlı yaşlı kadın, telefonu ile arayan ve kendisini 'sivil polis' olarak tanıtan kişinin yönlendirmesiyle altınlarını teslim etti. Durumu fark eden çevre sakinlerinin veya yakınlarının ihbarı üzerine olay, jandarma ekiplerine bildirildi.

Jandarmanın müdahalesi ve yakalama:

Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin izlediği güzergâhı tespit etti. Yapılan çalışmada şüphelinin Uşak-Denizli seferini yapan toplu ulaşım aracında olduğu belirlendi. Cabar Mahallesi durağında otobüs durdurularak arama yapıldı ve şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÜRPINAR DOLANDIRICILIK

GÜRPINAR DOLANDIRICILIK

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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