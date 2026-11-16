Sivil polis numarasıyla dolandırılan yaşlı kadının altınları otobüste ele geçirildi

Sivil polis numarasıyla dolandırılan yaşlı kadının altınları ele geçirildi

Denizli'nin Çivril ilçesinde bir kişinin kendisini 'sivil polis' olarak tanıtıp yaşlı bir kadından altınlarını almasının ardından jandarma ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayın gelişimi:

Olay, hafta sonu ikindi saatlerinde Çivril'in Gürpınar Mahallesinde meydana geldi. M.E. adlı yaşlı kadın, telefonu ile arayan ve kendisini 'sivil polis' olarak tanıtan kişinin yönlendirmesiyle altınlarını teslim etti. Durumu fark eden çevre sakinlerinin veya yakınlarının ihbarı üzerine olay, jandarma ekiplerine bildirildi.

Jandarmanın müdahalesi ve yakalama:

Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın ardından çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin izlediği güzergâhı tespit etti. Yapılan çalışmada şüphelinin Uşak-Denizli seferini yapan toplu ulaşım aracında olduğu belirlendi. Cabar Mahallesi durağında otobüs durdurularak arama yapıldı ve şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

GÜRPINAR DOLANDIRICILIK