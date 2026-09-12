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Soğutma çalışmaları süren Kozan ormanında dumanlar yeniden yükseldi

Kozan'da 8-11 Eylül'de kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ederken, öğle saatlerinde yeniden dumanlar yükseldi ve müdahale başladı.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 15:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Soğutma çalışmaları süren Kozan ormanında dumanlar yeniden yükseldi

müdahale sürüyor:

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi sınırlarında, 8 Eylül'de başlayan ve 11 Eylül'de kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

hava ve kara ekipleri müdahalesi:

Bugün öğle saatlerinde bölgeden yeniden dumanların yükselmesi üzerine yapılan ihbarı alan ekipler, dağlık araziye yönlendirildi. Dağlık bölgeye ulaşan ekipler, çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangının daha önce kontrol altına alınmış olması nedeniyle söndürme ve soğutma çalışmaları önceliklendirilmiş durumda; ekipler, alevlerin yeniden yayılmasını önlemek için kritik noktalarda yoğunlaşıyor.

ADANA&#039;NIN KOZAN İLÇESİNDE KONTROL ALTINA ALINIP SOĞUTMA ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜ ORMANLIK ALANDA...

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE KONTROL ALTINA ALINIP SOĞUTMA ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜ ORMANLIK ALANDA YENİDEN YANGIN ÇIKTI. HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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