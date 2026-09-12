Soğutma çalışmaları süren Kozan ormanında dumanlar yeniden yükseldi

müdahale sürüyor:

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Enizçakırı Mahallesi sınırlarında, 8 Eylül'de başlayan ve 11 Eylül'de kontrol altına alınan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

hava ve kara ekipleri müdahalesi:

Bugün öğle saatlerinde bölgeden yeniden dumanların yükselmesi üzerine yapılan ihbarı alan ekipler, dağlık araziye yönlendirildi. Dağlık bölgeye ulaşan ekipler, çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangının daha önce kontrol altına alınmış olması nedeniyle söndürme ve soğutma çalışmaları önceliklendirilmiş durumda; ekipler, alevlerin yeniden yayılmasını önlemek için kritik noktalarda yoğunlaşıyor.

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE KONTROL ALTINA ALINIP SOĞUTMA ÇALIŞMALARININ SÜRDÜĞÜ ORMANLIK ALANDA YENİDEN YANGIN ÇIKTI. HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE BAŞLADI.