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Söğüt'te çalılık yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

Bilecik'in Söğüt ilçesi Çaltı köyünde çıkan çalılık yangını, jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü; olumsuzluk yaşanmadı.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Söğüt'te çalılık yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

yangına müdahale ve olay yeri:

Çalılık alanda çıkan yangın, Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyü sınırlarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın için çevredekiler tarafından ihbar yapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla küçük çaplı yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

etki ve inceleme:

Bölgede herhangi bir can kaybı veya olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

BİLECİK’TE ÇALILIK YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

BİLECİK’TE ÇALILIK YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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