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Kuşadası'nın kent belleği Nafi Çil'in projeleriyle yeniden görünür oldu

İbramaki'de açılan 'Kuşadası Modern' sergisi, Nafi Çil'in 1973-1996 arası Kuşadası, Söke ve Aydın projelerini çizim ve fotoğraflarla sunuyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 17:29

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kuşadası'nın kent belleği Nafi Çil'in projeleriyle yeniden görünür oldu

Kuşadası'nın kent belleği Nafi Çil'in projeleriyle yeniden görünür oldu

Mimarlık Haftası kapsamında İbramaki Sanat Galerisi'nde açılan "Kuşadası Modern" sergisi, Mimar Nafi Çil'in 1973-1996 yılları arasındaki üretimini mercek altına alıyor. Sergi, Kuşadası'nın mimari kimliğinin oluşumunda iz bırakan yapıları özgün çizim ve fotoğraflarla gün yüzüne çıkarıyor.

serginin kapsamı:

Sergi, Nafi Çil'in mimarlık yaşamı boyunca ürettiği farklı ölçek ve türlerdeki çalışmalardan örnekler sunuyor. Çalışmalar arasında otellerden konutlara, çarşılardan anıtlara, çeşmelerden mezarlara; cephelerden duvarlara ve apartmanlara kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. Mimarın yaşamı boyunca ortaya koyduğu yaklaşık 140 tasarım içinden Kuşadası için hazırladığı 31 projenin 17'sinin hayata geçirilmiş olması, kentteki etkisini somut olarak gösteriyor.

tasarım çizimleri ve güncel yapılar:

"Kuşadası Modern" yalnızca uygulanmış yapıların fotoğraflarını sergilemiyor; aynı zamanda proje aşamalarına ilişkin özgün mimari çizimler de izleyiciyle buluşuyor. Bu yaklaşım ziyaretçilere projelerin tasarım sürecinden gerçekleştirilmiş hallerine kadar bir takip imkânı veriyor ve Kuşadası'nın geçmişten bugüne uzanan yapılaşma sürecine ilişkin önemli ipuçları sağlıyor.

Sergiyi hazırlayan ekip arasında Deniz Güner, Ela Çil, Süleyman Burçak Çıkıkçı ve Deniz Naz Sipahioğlu yer alırken, etkinlik Kuşadası Belediyesi katkılarıyla sunuluyor. Açıldığı andan itibaren hem mimarlık meraklılarının hem de kent belleğine ilgi duyan ziyaretçilerin ilgisini çeken sergi, Kuşadası'nın yalnızca doğal ve kültürel değil, aynı zamanda mimari hafızasının da korunması gerektiğini vurguluyor.

Kuşadası Modern sergisi, 6-16 Ekim tarihleri arasında İbramaki Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilir ve kentin mimari mirasına dair farklı keşif olanakları sunuyor.

MİMARLIK HAFTASI KAPSAMINDA AÇILAN “KUŞADASI MODERN” SERGİSİ, MİMAR NAFİ ÇİL’İN 1973-1996 YILLARI...

MİMARLIK HAFTASI KAPSAMINDA AÇILAN “KUŞADASI MODERN” SERGİSİ, MİMAR NAFİ ÇİL’İN 1973-1996 YILLARI ARASINDA KUŞADASI, SÖKE VE AYDIN’DA TASARLADIĞI PROJELERİ ÖZGÜN ÇİZİM VE FOTOĞRAFLARLA YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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