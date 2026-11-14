Söke'de diyabetle yaşam ve yönetim yöntemleri anlatıldı

Söke'de diyabet eğitimi düzenlendi

14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde düzenlenen Diyabet Okulu eğitiminde katılımcılara diyabetle yaşam ve hastalığın yönetimine ilişkin kapsamlı bilgiler verildi.

Eğitimde ele alınan konular:

Farkındalık oluşturmak ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen eğitimde İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Leyla Gündoğdu ile birlikte fizyoterapist, diyetisyen ve diyabet hemşiresi katkı sağladı. Programda sağlıklı beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivitenin önemi ve hastalığın kontrol altında tutulmasına yönelik yöntemler üzerinde duruldu.

Program katılımcıları ve sertifikalar:

Etkinliğe Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Serkan Yücel Yılancı ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Funda Arıcı de katıldı. Programın sonunda eğitime katılan vatandaşlara katılım sertifikaları takdim edildi ve diyabet yönetiminde sürdürülebilir uygulamaların önemi vurgulandı.

14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ KAPSAMINDA SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ’NDE DÜZENLENEN DİYABET OKULU EĞİTİMİNDE KATILIMCILARA SAĞLIKLI BESLENME, FİZİKSEL AKTİVİTE VE DİYABET YÖNETİMİ KONULARINDA BİLGİ VERİLDİ.