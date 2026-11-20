Etkinliğin kısa özeti:

Osmangazi Belediyesi tarafından ara tatil programı kapsamında düzenlenen 'Minik Kalpler, Büyük Patiler' etkinliği, 16-20 Kasım tarihlerinde Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezinde gerçekleştirildi. Beş gün süren program boyunca kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim görenlerin de aralarında olduğu yaklaşık 400 çocuk, doğa ve hayvanlarla iç içe geçirilecek bir tatil deneyimi yaşadı.

Etkinlik, çocuklara sadece eğlence sunmakla kalmayıp, hayvanlara doğru yaklaşım, doğa bilinci ve el becerileri gibi kazanımlar sağlamayı hedefledi. Organizasyonun son gününde düzenlenen buluşma, aynı zamanda 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Gününe denk geldi.

Programda neler yapıldı:

Katılımcılar uzmanların rehberliğinde hayvanlara yaklaşım ve davranış kuralları hakkında bilgi aldıktan sonra merkezde yaşayan patili dostları yakından tanıdı. Patika yürüyüşleriyle doğanın ritmini keşfeden çocuklar, geleneksel sokak oyunları ile enerjilerini attı.

Halat çekme, çuval yarışı ve halka atma gibi klasik oyunların yanı sıra Patili Kaşif Atölyelerinde kedi evi yapımı ve kuş yemi hazırlama çalışmaları yapıldı. Bu atölyeler, çocukların hem el becerilerini geliştirmesine hem de canlılara katkı sunmanın önemini deneyimlemelerine olanak verdi.

Başkanın katılımı ve verilen mesajlar:

Etkinliğin son gününde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin katılımıyla çocuklarla buluştu. Başkan Aydın, çocuklarla birlikte el boyama etkinliğine katılarak Dünya Çocuk Hakları Günü için hazırlanan panoya çocukların el izlerini bırakmalarına yardımcı oldu.

Aydın, ara tatil boyunca ağırladıkları çocuk sayısını hatırlatarak belediye hizmetlerinin çocukların gelişimine verdiği önemi vurguladı ve çocukların geleceğe yatırım olarak görüldüğünü ifade etti. Etkinlik boyunca çocukların kaynaşması, öğrenmesi ve eğlenmesinin ön plana çıktığı belirtildi.

Beş günün sonunda katılımcılara sertifikaları verilirken çocuklar ara tatilde unutulmaz anlar yaşadıklarını dile getirdi. Etkinlik, doğaya ve hayvanlara karşı sorumluluk bilinci uyandırmayı amaçlayan uygulamalı aktivitelerle tamamlandı.

OSMANGAZİ BELEDİYESİ’NİN ARA TATİL KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ "MİNİK KALPLER, BÜYÜK PATİLER" ETKİNLİĞİ, BEŞ GÜN BOYUNCA YAKLAŞIK 400 ÇOCUĞU HAYVAN SEVGİSİ, DOĞA KEŞFİ VE EĞLENCELİ AKTİVİTELERLE BULUŞTURDU. ETKİNLİĞİN SON GÜNÜNDE 20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA MİNİKLERLE BİR ARAYA GELEN OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, ÇOCUKLARIN HEYECANINA VE MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU.