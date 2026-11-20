İhsaniye meydanı mahalle yaşamına nefes verdi

yenileme çalışmasının kapsamı:

Nilüfer Belediyesi, İhsaniye Merkez Camisi çevresindeki ortak kullanım alanını yeniden düzenleyerek bölgeye 2 bin 260 metrekarelik yeni bir meydan kazandırdı. Çalışma, semtin mevcut dokusuna uygun olarak planlandı; alana cep otoparkları, bir ATM noktası ile günlük ihtiyaçlara cevap verecek düzenlemeler eklendi.

Meydan üzerinde ayrıca kullanıcı konforunu artırmak amacıyla gölgeleme sistemleri ve yeni peyzaj düzenlemeleriyle desteklenen oturma alanları oluşturuldu. Uygulamada malzeme ve düzenlemeler, bölge sakinlerinin beklenti ve kullanım alışkanlıkları gözetilerek şekillendirildi.

saha incelemesi ve halkla buluşma:

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette Yeni Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ahmet Eren Memiç, Saadet Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Ensari Altınışık, İhsaniye Mahalle Muhtarı Emine Esen Akıncı ve Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar de hazır bulundu.

İncelemelerin ardından Başkan Özdemir, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi. Özdemir, bölgenin dokusunun korunarak İhsaniye’de mahalle sakinlerinin nefes alabileceği ve günlük ihtiyaçlarını kolayca karşılayabileceği düzenli bir yaşam alanı kazandırıldığını ifade etti.

Yenilenen meydan, hem ibadet alanı çevresindeki akışı düzene sokmayı hem de mahalle yaşamını canlandırmayı hedefliyor. Yapılan düzenlemelerin, kısa ve orta vadede bölge sakinlerinin gündelik kullanımını kolaylaştırması bekleniyor.

NİLÜFER BELEDİYESİ, İHSANİYE’DEKİ MEYDAN DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI TAMAMLADI. YENİLENEN ALANDA İNCELEMELERDE BULUNAN NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANI ŞADİ ÖZDEMİR, MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELEREK TALEP VE ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ.