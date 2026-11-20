Başkan Ercan Özel karar sonrası vatandaşlara açıklama yaptı

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin otopark ihtiyacına çözüm ve çarşı merkezine ticari alan kazandırma hedefiyle gündeme getirdikleri yeraltı otoparkı ve modern çarşı projesinin Belediye Meclisi’nde reddedilmesine ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Kararın ardından çok sayıda vatandaşın kendisine soru yönelttiğini söyleyen Özel, yaklaşık bir haftadır hemşehrilerinin projenin neden hayata geçirilmediğini sorduğunu ifade etti.

halkın görüşüne sunulmadığı iddiası:

Özel, projenin doğrudan uygulamaya geçirilmesini talep etmediklerini, önce kamuoyunun görüşüne sunulmasını önerdiklerini belirtti. Buna göre, proje mimar ve teknik uzmanlar tarafından Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde vatandaşlara sunulacak, sivil toplum kuruluşları ve kent konseyiyle istişare edilecekti. Özel, 'Hemşehrilerimiz istemezse projenin hayata geçirilmemesini de açıkça ifade ettik' diyerek, tekliflerinin komisyonda incelenmesine dahi fırsat verilmeden mecliste reddedildiğini vurguladı.

Başkan Özel, projenin hangi kurum tarafından hayata geçirileceğinin kendileri için belirleyici olmadığını söyledi: 'Gerekirse belediyemiz yapmasın, bakanlığımız ya da Büyükşehir Belediyemiz yapsın. Yeter ki Yenişehir’e değer katacak bir eser kazandırılsın.' Ancak bu yaklaşımın da mecliste olumlu karşılık bulmadığını, hatta projenin halka anlatılmasına dahi gerek olmadığı yönünde kanaat oluştuğunu ifade etti.

geçmişte kaçırılan fırsatlar örnekleri:

Özel, Yenişehir’in geçmişte çeşitli yatırım fırsatlarını değerlendiremediğini savundu ve iki tarihî örnek taşıdı. Birincisi, 1970’li yıllarda BUSİAD Kurucu Başkanı Doğan Ersöz’ün ilçede planladığı büyük ölçekli süt işleme tesisi yatırımına ilişkinydi. Özel, OBA Süt Sanayi AŞ yatırımının çeşitli engeller nedeniyle hayata geçirilememesinin ilçe açısından önemli bir kayıp olduğunu belirtti ve bunun üretim ile ekonomi açısından fırsat kaçırma anlamına geldiğini söyledi.

İkinci örnek olarak ise Bursa-Ankara karayolu güzergâhıyla ilgili geçmiş kararları gündeme getirdi. Yolda ilk planda Yenişehir üzerinden geçiş öngörülürken güzergâhın daha sonra İnegöl yönüne kaydırıldığını, bunun İnegöl’ün sanayi ve ticaret gelişimine büyük katkı sağladığını ifade etti. Dönemin belediye başkanı merhum Vedat Şemaki’nin güzergâhın ilçeden geçirilmesi için yoğun çaba gösterdiğini ancak yeterli desteğin bulunmadığını hatırlattı.

Özel, bu örnekleri anımsatarak 'Yenişehir’in geçmişte kaçırdığı fırsatların bedelini yıllarca ödediğini' ve benzer senaryoların tekrar edilmesinin ilçenin tahammül sınırlarını zorladığını dile getirdi.

mecliste reddedilen diğer destekler ve çağrı:

Başkan ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yenişehir Belediyesi’ne sağlanması planlanan ekskavatör hibesinin de önceki yıl mecliste reddedildiğini hatırlattı. Özel, 'İlçemizin ihtiyaçları için kullanılacak, milyonlarca lira değerindeki iş makinesi hibesine dahi onay verilmedi' diyerek benzer gerekçelerle yatırımların engellenmesinin yol açtığı kayıplara dikkat çekti.

Konuşmasını vatandaşların görüşlerinin esas alınması gerektiği vurgusuyla sürdüren Özel, ortak akıl ve hizmet anlayışının egemen olması çağrısı yaptı. Açıklamasını, 'Geçmişte kaçırılan fırsatların bedelini yıllarca ödeyen Yenişehir’in, bugün aynı senaryoyu yeniden yaşamaya tahammülü yok. Kısır siyasi çekişmelerin yerine ortak aklın ve hizmet anlayışının hâkim olması gerekiyor' sözleriyle tamamladı.

Yenişehir’in gidişatını belirleyecek olanın bu şehirde yaşayan hemşehrilerinin ortak iradesi olduğunu belirten Başkan Ercan Özel, belediye olarak projeler üretmeye ve vatandaşların görüşünü almaya devam edeceklerini söyledi. Özel, son olarak 'Bu şehrin geleceği, siyasi hesaplara feda edilemeyecek kadar kıymetli' uyarısını yineledi.

YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL, YERALTI OTOPARKI VE MODERN ÇARŞI PROJESİNİN BELEDİYE MECLİSİ’NDE REDDEDİLMESİNE SERT TEPKİ GÖSTERDİ. PROJENİN HALKA SUNULARAK DEĞERLENDİRİLMESİ YÖNÜNDEKİ TEKLİFİN DAHİ KABUL EDİLMEDİĞİNİ BELİRTEN BAŞKAN ÖZEL, "GEÇMİŞTE KAÇIRILAN FIRSATLARIN BEDELİNİ YILLARCA ÖDEYEN YENİŞEHİR’İN, BUGÜN AYNI SENARYOYU YENİDEN YAŞAMAYA TAHAMMÜLÜ YOK. BU ŞEHRİN GELECEĞİ SİYASİ HESAPLARA FEDA EDİLEMEYECEK KADAR KIYMETLİ" DEDİ.