Çamlık arazisi statü değişikliğine uğradı:

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Paşakonak Mahallesi'nde tapuda Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan Çamlık arazisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla özelleştirme kapsam ve programından çıkarıldı. Karar, 13 Kasım 2026 tarihli ve 11961 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile resmiyet kazandı.

Kararın teknik ve resmi boyutu:

Söz konusu taşınmaz, tapuda 2297 ada 60 parsel numarası ile kayıtlı bulunuyor. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından gönderilen yazıyla karar ilgili kurumlara bildirildi ve arazi üzerindeki özelleştirme sürecine ilişkin kayıtlar güncellendi.

Siyasi girişimler ve yerel talepler:

AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali Taylan Öztaylan, sürecin ilk gününden itibaren yakından takip ettiklerini belirtti. Öztaylan, Bandırmalı vatandaşların talepleri doğrultusunda ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunduklarını ve konuyu AK Parti Sapanca Kampı'nda Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdikleri görüşmede de ilettiklerini açıkladı.

Öztaylan, Özelleştirme İdaresi'nden gelen resmi yazıyla işlemlerin sonuçlandığını söyledi ve kararın alınmasında gösterdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Ayrıca şehrin taleplerini her platformda dile getirmeye ve Balıkesir için sonuç odaklı çalışmalar yürütmeye devam edeceklerini vurguladı.

Yetkililer kararın Paşakonak Mahallesi ile Bandırma'ya hayırlı olmasını diledi. Kararın yerel planlama ve kamu kullanımına yönelik sonraki adımları ise ilgili kurumların bilgilendirmesi ve uygulama süreçleriyle netleşecek.

AK PARTİ BALIKESİR MİLLETVEKİLİ VE GENEL SEKRETER YARDIMCISI ALİ TAYLAN ÖZTAYLAN(SOLDA) VE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN