Söke'de sağlık yatırımlarının rotası kurumlar arası iş birliğiyle çiziliyor

Toplantının odağı:

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Etüt Proje Daire Başkanı Yusuf Durnagöl, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul ve beraberindeki heyet, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan ile bir araya geldi. Ziyarette ilçede planlanan sağlık yatırımları, mevcut sağlık altyapısının durumu ve öncelikli ihtiyaçlar ele alındı.

Görüşmede, yatırım planlarının ön hazırlıkları ve uygulama süreçlerine ilişkin değerlendirmeler yapılarak, proje önceliklerinin yerel ihtiyaçlara göre şekillendirilmesi üzerinde duruldu. Toplantı, hem kısa vadeli hizmet iyileştirmeleri hem de uzun vadeli altyapı yatırımlarının uyumlu planlanmasına odaklandı.

Kurumlar arası iş birliği:

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaparak, belediye ve sağlık kurumlarının ortak çalışmalarıyla halkın yaşam konforunun artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Başkan Arıkan sözlerine şu şekilde değindi: 'Söke’nin ihtiyaçları ve geleceğine yönelik, halkımızın yaşam konforuna katkı sağlayacak ve iyileştirecek tüm konularda, kurumlarımızla işbirliği içinde çalışmalarımız devam ediyor.'

Toplantıda, ortak planlama, kaynak paylaşımı ve uygulama takviminin oluşturulması gibi somut iş birliği adımları değerlendirildi. Yerel yönetim ile Sağlık Bakanlığı arasında iletişim kanallarının güçlendirilmesi ön plana çıktı.

Katılımcılar ve rolleri:

Görüşmeye Yusuf Durnagöl ve Dr. Eser Şenkul dışında; Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Engin Tetik, Destek Hizmetleri Başkanı Ömer Faruk Sağlam, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Cevat Sandalcı ve Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Görsoy de katıldı. Katılımcılar, ilçenin sağlık yatırım önceliklerinin tespiti ve uygulama aşamalarında görev dağılımının netleştirilmesi konusunda mutabakata vardı.

Toplantı, planlanan yatırımların somut hale getirilmesi için takip mekanizmalarının oluşturulması ve periyodik değerlendirmeler yapılması kararı ile sonlandırıldı. Yerel yönetim ve sağlık otoriteleri, ilerleyen dönemde atılacak adımları koordine etmeye devam edeceklerini bildirdi.

SÖKEDE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HEYETİ BAŞKAN ARIKAN İLE BİR ARAYA GELDİ