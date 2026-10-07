Yılmaz uyardı: spekülasyon ve manipülasyon yapanlar hesap verecek

tbmm'de açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de açıklamalarda bulundu.

hukuki sorumluluk vurgusu

"Bu süreçte sorumluluğu olan, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir"

Yılmaz'ın sözleri, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç elde etmenin hukuki sonuçlarına dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bu süreçte sorumluluğu olan, spekülasyon ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç sağlayan her kim olursa olsun hukuk kuralları çerçevesinde bunun hesabını verecektir"