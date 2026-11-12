Solak köyü'nde bilimle dönüşüm: COP31'de sıfır atık köyü

Solak köyü'nde sürdürülebilirlik odaklı deneyim alanı:

Antalya'nın Solak Köyü, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Sıfır Atık Köyüne dönüştürüldü. Bölgedeki dönüşümün merkezinde yer alan uygulamalar, ziyaretçilere sadece çevre bilinci aşılamakla kalmıyor; aynı zamanda atıkların nasıl bilimsel ve teknolojik yaklaşımlarla katma değerli ürünlere dönüştürülebileceğini gösteriyor.

TÜBİTAK'ın interaktif sergi ve atölye alanları:

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı TÜBİTAK, COP31 alanında toplam bin 350 metrekarelik bir alanda kurulmuş olan Bilim Merkezi Sergi ve Etkinlik Alanı ile ziyaretçileri bilimle buluşturuyor. Alan, biyolojik çeşitlilikten kutup araştırmalarına, iklim değişikliğinden sürdürülebilirliğe kadar geniş bir konu skalasında düzenlenen sergi ve uygulamalı atölyelere ev sahipliği yapıyor.

Sergi programında öne çıkanlar arasında Dinozorlar Sergisi ile Dünya'nın geçmişindeki yaşamın izleri, Anadolu Doğasından Yansımalar Sergisi ile bölgesel biyolojik çeşitliliğin değerleri ve Antarktika Sergisi ve Üniteleri aracılığıyla kutup ekosistemleri ve bu alanlardaki araştırmalar yer alıyor. Ayrıca, Türkiye'nin Ulusal Antarktik ve Arktik Bilim Seferleri'nin çalışmalarını özetleyen özel olarak hazırlanmış Kutup Seferleri Duvarı ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

Atölyeler: döngüsel ekonomi ve malzeme bilimi odaklı uygulamalar:

Sıfır Atık Köyü'nde düzenlenen bilim atölyelerinde döngüsel ekonomi, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve atık yönetiminin somut uygulamaları ön plana çıkıyor. Atölye katılımcıları, kullanılmış plastik poşetleri kontrollü ısı ve basınç uygulamalarıyla birleştirerek bileklik, çanta, cüzdan ve kitap ayracı gibi yeniden kullanılabilir ürünler üretiyor.

Bunun yanı sıra doğal balmumunun ısı yoluyla kumaş liflerine emdirilmesiyle tekrar kullanılabilir gıda saklama örtüleri hazırlanıyor. Plastiklerin ısıyla şekillendirilmesi ve termoplastik özelliklerinden yararlanılarak anahtarlık tasarımlarının yapıldığı etkinliklerde, katılımcılar polimerlerin termal davranışları, malzeme bilimi ve fiziksel dönüşüm süreçleri hakkında doğrudan deneyim kazanıyor.

Bu uygulamalar, atıkların sadece bertaraf edilmesi gereken nesneler olmadığı, doğru yöntemlerle işlenip kaynak verimliliğini artıran ve ekonomik değer üreten ürünlere dönüştürülebileceği mesajını somut örneklerle veriyor.

Eğitim, farkındalık ve erişilebilir bilim:

Alan bünyesindeki uygulamalı etkinlikler iklim değişikliği, enerji dönüşümü ve çevre dostu alternatifler üzerine odaklanarak katılımcıların doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalığını artırmayı hedefliyor. TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından hazırlanmış içerikler, farklı yaş gruplarına hitap edecek şekilde tasarlanmış araçlarla destekleniyor.

Ayrıca, TÜBİTAK Mağaza aracılığıyla ziyaretçilere bilimsel yayınlar ve uygulamaya yönelik materyaller sunularak öğrenmenin etkin ve sürdürülebilir hale gelmesi amaçlanıyor. COP31 çerçevesinde kurulan bu deneyim alanı, sıfır atık yaklaşımını bilim temelli uygulamalarla birleştirerek kalıcı eğitim etkisi yaratmayı hedefliyor.

Sonuç olarak, Solak Köyü'ndeki dönüşüm; yerel uygulamaların uluslararası bir iklim zirvesinin parçası olarak sergilenmesi, bilim ile halkın doğrudan buluşturulması ve atık yönetimi konusundaki pratik çözümlerin yaygınlaştırılması açısından önem taşıyor.

COP31’de Sıfır Atık Köyü