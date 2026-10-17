Solhan Göksu yolunda geri kayan tır uçurum kenarında askıda kaldı

olayın ayrıntıları:

Bingöl'ün Solhan ilçesi Göksu köyü yolu üzerinde meydana gelen olayda, rampayı çıkmakta zorlanan inşaat malzemesi yüklü tır geri kaydı ve uçurum kenarında askıda kaldı. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Kurtarma için ekiplerin talebi üzerine vinç çağrıldığı bildirildi.

geri kayma ve oluşan tehlike:

Tırın geri kayması sonucu araç uçurum kenarında dengede asılı kaldı; sürücü veya yolcuların yaralanmadığı belirtilse de araç ve yükün dengesinin korunması dikkat gerektirdi. Askıda kalan tırın bulunduğu konum, kurtarma çalışmalarını zorlaştırabilecek bir risk oluşturdu.

kurtarma süreci ve beklenen adımlar:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, tırın güvenli biçimde kaldırılması için vinç desteği talep edildi. Vinç gelene kadar olay yerinde ek önlemler alınarak güvenlik sağlanması ve olası ek kaymaların önlenmesi öncelik olarak değerlendirildi.

SOLHAN’DA MALZEME YÜKLÜ TIR UÇURUM KENARINDA ASKIDA KALDI