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Solhan Göksu yolunda geri kayan tır uçurum kenarında askıda kaldı

Solhan'da rampayı çıkamayan inşaat malzemesi yüklü tır geri kayarak uçurum kenarında askıda kaldı; kazada yaralanma olmadı, vinç çağrıldı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 17:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Solhan Göksu yolunda geri kayan tır uçurum kenarında askıda kaldı

olayın ayrıntıları:

Bingöl'ün Solhan ilçesi Göksu köyü yolu üzerinde meydana gelen olayda, rampayı çıkmakta zorlanan inşaat malzemesi yüklü tır geri kaydı ve uçurum kenarında askıda kaldı. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Kurtarma için ekiplerin talebi üzerine vinç çağrıldığı bildirildi.

geri kayma ve oluşan tehlike:

Tırın geri kayması sonucu araç uçurum kenarında dengede asılı kaldı; sürücü veya yolcuların yaralanmadığı belirtilse de araç ve yükün dengesinin korunması dikkat gerektirdi. Askıda kalan tırın bulunduğu konum, kurtarma çalışmalarını zorlaştırabilecek bir risk oluşturdu.

kurtarma süreci ve beklenen adımlar:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, tırın güvenli biçimde kaldırılması için vinç desteği talep edildi. Vinç gelene kadar olay yerinde ek önlemler alınarak güvenlik sağlanması ve olası ek kaymaların önlenmesi öncelik olarak değerlendirildi.

SOLHAN’DA MALZEME YÜKLÜ TIR UÇURUM KENARINDA ASKIDA KALDI

SOLHAN’DA MALZEME YÜKLÜ TIR UÇURUM KENARINDA ASKIDA KALDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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