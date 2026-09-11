Solotürk Saint Dizier hava gösterilerinde Fransa semalarında uçacak

SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi gösteri ekibi olarak 12-13 Eylül tarihlerinde Saint Dizier Hava Gösterileri kapsamında Fransa semalarında performans sergileyecek. Yurt içi ve yurt dışında sayısız gösteri yapan ekip, uluslararası sahnede Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Gösterinin kapsamı ve ekip kadrosu:

Etkinlik iki gün sürecek gösteriler çerçevesinde gerçekleşecek. Ekibin sahadaki isimleri arasında Pilot Yarbay Murat Bakıcı (SOLOTÜRK ekip lideri), Hava Pilot Yarbay M. Erhan Aydemir, Yüzbaşı Ş. Alper Şen ve Üstçavuş Muhammed Bölükbaşı yer alıyor. Bu pilotlar, izleyicilere yüksek tempolu ve teknik açıdan zengin bir akrobasi programı sunacak.

Öne çıkan manevralar ve performans özellikleri:

SOLOTÜRK, havacılık tarihinde kendine ait patentli uygulamalarla tanınıyor; bunlar arasında ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevrası sayılabilir. Bu manevralar ekip için imza niteliğinde olup gösterinin görsel etkisini ve teknik zorluğunu artırıyor.

Uluslararası hava gösterilerinde sıkça davet edilen ekip, Saint Dizier'de de izleyicilere nefes kesici bir deneyim sunmayı hedefliyor. Gösterinin hem teknik hem de görsel açıdan dikkat çeken unsurları, SOLOTÜRK'ün dünyanın önde gelen gösteri ekipleri arasındaki konumunu pekiştiriyor.

TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NİN GÖSTERİ EKİBİ SOLOTÜRK, SAİNT DİZİER HAVA GÖSTERİLERİ KAPSAMINDA FRANSA'DA GÖSTERİ UÇUŞU GERÇEKLEŞTİRECEK. DÜNYANIN EN İYİ PİLOTLARI ARASINDA YER ALAN SOLOTÜRK PİLOTLARI GÖKYÜZÜNE İMZA ATMAYA HAZIRLANIYOR