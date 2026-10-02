Soma göçüğünde yaşamını yitiren baba dualarla Kırkağaç'ta toprağa verildi

Kırkağaç'ta son veda:

Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik'te 1 Ekim Perşembe günü meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 34 yaşındaki Ömer Karakaya için Kırkağaç ilçesindeki Çiftehanlar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazını takiben Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Karakaya'nın cenazesi dualar eşliğinde Öveçli Mezarlığı'na defnedildi. Merhumun evli olduğu ve 2 yaşında bir erkek çocuk babası olduğu kaydedildi.

Törene katılım ve duygusal anlar:

Cenazeye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tanca, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, Yeni Parti Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Vali Yardımcıları Cemil Kılınç ve Mehmet Eriş, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay, Soma Kaymakamı Ünal Koç, belediye başkanları ile çok sayıda bürokrat ve vatandaş katıldı.

Tören sırasında merhumun babası Yusuf Karakaya ayakta durmakta güçlük çekti ve oğlunun tabutu başında taziyeleri kabul etti; yakınları ve komşular gözyaşlarına boğuldu.

Olayın seyrine ilişkin bilgiler:

Yetkililer, 1 Ekim Perşembe günü İmbat Madencilik'te meydana gelen göçükte 2 işçinin yaralı olarak kurtarıldığını, 5 işçinin ise cansız bedenlerine ulaşıldığını bildirdi. Hayatını kaybeden 5 işçiden ikisi Kırkağaç'ta toprağa verilirken, diğer üç cenaze memleketleri olan Denizli, Balıkesir ve Kütahya'ya gönderildi.

Cenazeye katılanlar ve vatandaşlar acı içinde taziyelerini iletti.

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