Soma kırsalında çıkan yangın hava ve kara müdahalesiyle kontrol altına alındı

yangının seyrine ilişkin bilgiler:

Manisa'nın Soma ilçesi Kızılören Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, Manisa Valiliği Yangın Risk Azaltma unsurlarının da desteğiyle bölgeye ekipler sevk edildi.

müdahale ve kullanılan araçlar:

Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale yapıldı; 8 uçak, 12 helikopter, 26 arazöz, 2 itfaiye aracı, 5 su tankeri ve 3 dozer görevlendirildi. Ekiplerin eşgüdümlü çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

ulaşım ve soğutma çalışmaları:

Yangının otoyola yakın olması nedeniyle İstanbul-İzmir Otoyolu saat 17.40 itibarıyla güvenlik gerekçesiyle çift yönlü trafiğe kapatıldı; gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra otoyol yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor ve gelişmeler Manisa Valiliği Kriz Merkezi koordinasyonunda takip ediliyor.

MANİSA’NIN SOMA İLÇESİNE BAĞLI KIZILÖREN MAHALLESİ’NDE SAAT 15.33’TE BAŞLAYAN ORMAN YANGINI, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN YOĞUN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI. YANGIN NEDENİYLE GÜVENLİK AMACIYLA ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILAN İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU DA YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI.