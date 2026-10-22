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Son anda kurtuldu: Suluova'da takla atan araç alev aldı

Suluova'da kontrolden çıkaran ve takla atan 53 DS 909 plakalı otomobil alev aldı; sürücü çevredekilerin yardımıyla son anda kurtarıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 21:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Son anda kurtuldu: Suluova'da takla atan araç alev aldı

Suluova'da otomobil takla attı ve kısa süre sonra alev aldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün son anda araçtan çıkması yangının büyümesini önledi. Edinilen bilgiye göre, Aysena B. (29) yönetimindeki 53 DS 909 plakalı otomobil, Suluova Eski Çeltek mevkisi yakınlarında yolda seyir halindeyken kontrolden çıkarak takla attı. Olay yerinde bulunanların müdahalesiyle sürücü araçtan çıkartıldı ve hemen sağlık ekiplerine haber verildi.

Müdahale ve patlama anları:

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa bir süre sonra araçta yangın başladı; yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Müdahale sırasında meydana gelen patlama anları, ekiplerin işini zorlaştırdı ancak alevlerin çevreye sıçramasını önlemek için çalışmalar sürdürüldü.

Sürücünün durumu ve soruşturma:

Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri ise kazı ve yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlattı; olayla ilgili teknik ve görgü tespiti yapılıyor.

Olay, çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesi ve acil ekiplerin koordineli çalışması sayesinde daha ağır sonuçlar doğurmadan kontrol altına alındı. Yetkililer, benzer vakalarda ilk yardım ve güvenli uzaklaşma kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

AMASYA’NIN SULUOVA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI. SÜRÜCÜNÜN...

AMASYA’NIN SULUOVA İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI. SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLDEN SON ANDA KURTULMASININ ARDINDAN ÇIKAN YANGINDAKİ PATLAMA ANLARI İTFAİYE EKİPLERİNE ZOR ANLAR YAŞATTI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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