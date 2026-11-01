Son dakikada gelen golle İnegöl'den zorlu üç puan

İnegöl Kafkas 3-2 Aliağa FK

İnegöl Kafkas Spor Kulübü, TFF 2. Lig Beyaz Grup 9. haftasında sahasında Aliağa FK'yı 3-2 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maçın erken bölümünde yoğun bir tempo ve hızlı ataklar görüldü; kritik anlar sonucu skor sürekli değişti ve mücadele son düdüğe kadar büyük çekişmeye sahne oldu.

maçın kırılma anları:

Karşılaşma çok erken dakikalarda golle başladı; Caner Çavlun 4. dakikada Aliağa'yı öne geçirdi. Ev sahibi ekip geri dönmeyi kısa sürede başardı: Adnan Gülen 8. dakikada eşitliği sağlarken, Taşkın Çalış 14. dakikada İnegöl'ü 2-1 üstünlüğe taşıdı. Uzun süre bu skor korundu, ancak Aliağa FK'nın 79. dakikada kazandığı penaltıyı Ahmet Metin Arslan gole çevirip skoru 2-2 yaptı. Maçın kaderini ise uzatma dakikalarında giren Doğukan İnci'nin (90+2) golü belirledi ve İnegöl zorlu üç puanı aldı.

kadrolar ve değişiklikler:

Hakemler: Berkay Ağış, Gürcan Uslu, Berkay Diniz.

İnegöl Kafkas Spor Kulübü: Mustafa Güngör, Murat Fatih Türk, Kerem Paykoç, Ertuğrul Şenlikoğlu, Hasan Bekil (Mansur Demirci dk. 88), Serdar Güncü, Poyraz Gelen, Adnan Gülen (Doğukan İnci dk. 74), Taşkın Çalış (Caner Cengiz dk. 74), Onur Toroman (Ahmet Sun dk. 74), Batuhan Doğrukıran (Kutay Kurt dk. 88).

Aliağa FK: Halil Yeral, Ahmet Metin Arslan (Mehmet Uysal dk. 89), Sercan Demirkıran (Selim Ilgaz dk. 64), İzzet Furkan Malak (Okan Derici dk. 81), Hamza Gür (Altan Han Hidayetoğlu dk. 64), Muammer Sarıkaya, Birkan Yılmaz, Sergen Piçinciol, Caner Çavlun, Yusuf Erdem Gümüş, Mustafa Tahir Babaoğlu (Emrehan Gedikli dk. 46).

Goller: Caner Çavlun (dk. 4), Adnan Gülen (dk. 8), Taşkın Çalış (dk. 14), Ahmet Metin Arslan (dk. 79 pen.), Doğukan İnci (dk. 90+2).

Sarı kartlar: Yusuf Erdem Gümüş, Sergen Piçinciol (Aliağa FK).

TFF 2. LİG BEYAZ GRUP 9. HAFTADA İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ, SAHASINDA ALİAĞA FK'YI 3-2 MAĞLUP ETTİ.