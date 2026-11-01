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Son nefeste gelen kafa golü Trabzonspor'u öne geçirdi

Trabzonspor, 10. haftada Gaziantep FK karşısında Savic'in 45+1'deki kafa golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı; kaleciler kritik kurtarışlar yaptı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 17:17

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Son nefeste gelen kafa golü Trabzonspor'u öne geçirdi

Trabzonspor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile oynanan maçın ilk yarısını Savic'in 45+1'deki kafa golüyle 1-0 önde tamamladı. Bordo-mavililer, maç boyunca rakip kalede daha tehlikeli pozisyonlar üreterek devreyi lehine kapattı.

ilk yarıda öne çıkan anlar:

25. dakikada Bacuna'nın uzak mesafeden şutunda top kaleci Onana'nın kontrolünde kaldı. 35. dakikada Saviolo'nun denemesi ise kaleci Ataberk Dadakdeniz'de seyretti. 36. dakikada Drissa Camara sol çaprazdan ceza sahasına girip vursa da Onana topu uzaklaştırdı; savunma tehlikeyi önledi.

39. dakikada Cabral'ın sol taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşu auta çıktı. 45. dakikada Saviolo bir kez daha ceza sahası sol çaprazından denedi ve kaleci Ataberk topu kornere çeldi. Uzatmalarda Trabzonspor kornerden bulduğu fırsatı değerlendirdi: Muçi'nin kafa ile aşırttığı topu takip eden Savic'in vuruşu üst direğin içinden ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

mücadelede genel izlenimler:

İlk yarı boyunca her iki kaleci önemli müdahaleler yaparken, Trabzonspor özellikle duran toplardan yararlanarak golü buldu. Gaziantep FK zaman zaman etkili ataklar geliştirirken, son vuruş ve ceza sahası içi bitiricilikte aradığı netliği yakalayamadı. Savic'in kafa golü, bordo-mavililerin devreye önde girmesini sağladı.

kadrolar ve yönetim:

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Emin Tuğral, Osman Gökhan Bilir

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Fabinho, Melih Kabasakal, Muçi, Saviolo, Mohamed Salah, Onuachu
Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Samet Akaydin, Ozan Tufan, Umut Nayir, Mustafa Eskihellaç, Folcarelli, Cenk Özkaçar, Metehan Mimaroğlu, Ali Habeşoğlu
Teknik Direktör: Thomas Reis

Gaziantep FK: Ataberk Dadakdeniz, Perez, Sylla, Efe Sarıkaya, Kerim Çalhanoğlu, Bacuna, Sorescu, Gidado, Drissa Camara, Kozlowski, Stewart
Yedekler: Cemilhan Aslan, Mirza Cihan, Gassama, Halil Devrişoğlu, Maxim, Ali Osman Kalın, Sabahattin Destici, Ahmet Eren Sırma, Mervan Müjdeci, Mehmet Ali Genç
Teknik Direktör: Orhan Ak

Gol: Savic (dk. 45+1) (Trabzonspor)

İkinci yarıda tempo ve taktiksel değişiklikler maçın yönünü belirleyecek; her iki takım da galibiyet için hücumda daha isabetli olma zorunluluğunda olacak.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA GAZİANTEP FK İLE KARŞILAŞIYOR.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA TRABZONSPOR, SAHASINDA GAZİANTEP FK İLE KARŞILAŞIYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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