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Nazilli'de seyircinin beklediği gol gelmedi

Nazilli Şehir Spor ile Sazlı Gençlikspor 0-0 berabere kaldı; maçta 43. dakikada Selim Acar'ın golü hakem tarafından faul gerekçesiyle iptal edildi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 18:08

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Nazilli'de seyircinin beklediği gol gelmedi

Aydın Süper Amatör Lig 2. hafta maç özeti

Aydın Süper Amatör Lig’in 2. haftasında oynanan mücadelede Nazilli Şehir Spor ile Sazlı Gençlikspor Pınarbaşı Aydın Toscalı Sahası’nda karşılaştı. Karşılaşma, iki takımın kontrollü ve zaman zaman tempolu oyunlarına rağmen golsüz eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın kritik anı:

Mücadelenin en tartışmalı anı 43. dakikada yaşandı. Nazilli Şehir Spor atağında Berkay Akbaş ceza sahasına kestiği ortaya Selim Acar iyi yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve top ağlarla buluştu. Ancak maçın hakemi Abdullah Korkutan, pozisyonda faul tespit ederek golü geçersiz saydı. Kalan sürede her iki ekip de skoru değiştirecek fırsatlar yaratmakta zorlandı ve maç 0-0 sona erdi.

Tribün atmosferi ve centilmenlik:

Maçı yaklaşık bin 500 taraftar takip etti; tribünlerde yoğun destek dikkat çekti. Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik de mücadeleyi tribünden izleyerek takıma moral verdi. Maç öncesinde ise Nazilli Şehir Spor Kulübü Başkanı Erkan Abbasoğlu konuk takım yönetimini çiçeklerle karşıladı; bu hareket centilmenlik örneği olarak öne çıktı.

Karşılaşmanın sonucu itibarıyla iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı ve ligde ilerleyen haftalarda puan arayışlarını sürdürecekler.

AYDIN SÜPER AMATÖR LİG&#039;DE NAZİLLİ ŞEHİR SPOR SAHASINDA AĞIRLADIĞI SAZLI GENÇLİKSPOR İLE 0-0...

AYDIN SÜPER AMATÖR LİG'DE NAZİLLİ ŞEHİR SPOR SAHASINDA AĞIRLADIĞI SAZLI GENÇLİKSPOR İLE 0-0 BERABERE KALIRKEN, YAKLAŞIK BİN 500 TARAFTARIN TAKİP ETTİĞİ KARŞILAŞMADA EV SAHİBİ EKİBİN BİR GOLÜ FAUL GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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