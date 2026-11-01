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Sümer'de gol düellosu: Kayseri Kadın FK, Haymanaspor'u 2-1 yendi

Kayseri Kadın FK, Sümer'de Haymanaspor'u 2-1 yenerek 9. haftada değerli üç puanı aldı; goller Cynthia Mega ve Laurie Ann Moise'den geldi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 18:00

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Sümer'de gol düellosu: Kayseri Kadın FK, Haymanaspor'u 2-1 yendi

Sümer'de gol düellosu: Kayseri Kadın FK, Haymanaspor'u 2-1 yendi

Kadınlar Futbol Süper Ligi 9. haftasında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, evindeki maçta Haymanaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadele Sümer Stadı'nda oynandı ve karşılaşmayı İlknur Ülker, Seyit Ali Köksal, Bahadır Bahçepınar hakem triosu yönetti.

maç özeti:

Kayseri Kadın FK, maçın ilk bölümünde etkili başladı ve 12. dakikada Cynthia Mega (dk. 12) ile skoru erken açtı. Ev sahibi ekip kontrolü elinde tutsa da iki takım da zaman zaman ataklar geliştirdi. Oyunun temposu ikinci yarıda arttı; Kayseri, 78. dakikada Laurie Ann Moise (dk. 78) ile farkı ikiye çıkardı. Heyecan bitmedi; Haymanaspor, 85. dakikada Raheemot Adebayo (dk. 85) ile farkı bire indirdi ancak kalan sürede eşitliği sağlayamadı ve Kayseri sahadan 2-1 galip ayrıldı.

kadrolar ve değişiklikler:

Kayseri Kadın FK: Rita Akarekor, Ayşe Demirci (Mine Okaytu dk. 80), Fatma Nur Şenses, Hembafan Ayatsea, Oladeji (Marlene dk. 70), Blessed Isigbo, Cynthia Mega, Kafayat Bashiru, Laurie Ann Moise (Mariam Abdulkabir dk. 75), Ayşegül Aydın, Cynthia Mega (Arife Yaren Çankaya dk. 80).

Haymanaspor: Sydney Bellamy, Ezel Göçmen, Princess Owusu, Aleksandra Markovska, Raheemot Adebayo, Euphrasier Shilwatso, Yağmur Muazzez Özkumru, Lavin Achola (Elvin Balcı dk. 46), Özge Harman, Azra Tıraş, Nursena Gökkaya (Nisa Yeşilyurt dk. 78).

Maç, her iki takımın da hücumdan beslenen oyun anlayışının görüldüğü, ilk yarıda erken gol ve ikinci yarıda tempolu ataklarla geçen bir mücadele oldu. Kayseri Kadın FK, savunmada son bölümde dayanarak üç puanı hanesine yazdırdı.

KADINLAR FUTBOL SÜPER LİGİ&#039;NİN 9. HAFTASINDA KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ EVİNDE HAYMANASPOR...

KADINLAR FUTBOL SÜPER LİGİ'NİN 9. HAFTASINDA KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ EVİNDE HAYMANASPOR KULÜBÜ'NÜ 2-1 MAĞLUP ETTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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